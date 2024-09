Wir haben die Geld- und Fiskalpolitik der Vereinigten Staaten eingehend analysiert und mit ähnlichen Phasen der Vergangenheit verglichen. Für Investoren ergeben sich daraus interessante Erkenntnisse. Um die Bedeutung der Staatsschulden und deren potenzielle Auswirkungen zu verstehen, beleuchten wir zunächst die Faktoren, die uns überhaupt an diesen Punkt gebracht haben.

Folgen der Finanzkrise: Das Ende der Stabilität

Seit der Finanzkrise im Jahr 2008 zeigt sich unter den großen westlichen Volkswirtschaften stets dasselbe Schema: Deuten sich eine wirtschaftliche Schwächephase und Turbulenzen an den Kapitalmärkten an, wird umgehend zu Stützungsmaßnahmen gegriffen. Dabei verteilen Staaten munter Geld, das sie nicht haben, finanziert durch Notenbanken, die es aus dem Nichts schaffen.

Jene Exzesse gipfelten letzten Endes darin – anders kann man die Reaktionen infolge der Covid-19-Pandemie kaum nennen –, dass die Federal Reserve Bank (Fed) und der US-Staat förmlich mit Kanonen auf Spatzen schossen. Oder wie würden Sie die Geschenke für Unternehmen und Bürger in den Jahren 2020 und 2021, größtenteils finanziert durch frisch gedrucktes Geld der Notenbanken, bezeichnen?

Die expansiven Maßnahmen des Staates führten sogar dazu, dass selbst der im Jahr 2022 gestartete rasanteste Zinserhöhungszyklus der US-Geschichte nicht ausreichte, um das Wirtschaftswachstum auszubremsen. Von einer Rezession blieb das Land seither verschont. Der Preis für die Exzesse der Jahre 2020 und 2021 wurde bislang vor allem in Form einer hohen Inflationsrate bezahlt.

Das Nachsehen hat also die ärmere Bevölkerungsschicht, deren Lebenshaltungskosten inzwischen einen deutlich größeren Teil des verfügbaren Einkommens verschlingen als noch vor vier Jahren. In den USA stieg die Inflation in der Spitze auf 9,1 Prozent, den höchsten Wert seit rund 40 Jahren. Das Beispiel zeigt, was passieren kann, wenn eine lockere Geldpolitik von einer lockeren Fiskalpolitik begleitet wird. Doch zurück zur eigentlichen Frage: Wann werden hohe Staatsschulden eigentlich zum Problem? Hier kommt der Begriff fiskalische Dominanz ins Spiel.

Quelle: FRED, Economic Data der St. Louis Fed

Wer mit diesem Begriff wenig anfangen kann: Fiskalische Dominanz bezieht sich auf eine Situation, in der die Fiskalpolitik einer Regierung die Richtung der Geldpolitik bestimmt. Jener Zustand entsteht, wenn der Handlungsspielraum der Notenbank durch fiskalische Entscheidungen der Regierung beeinträchtigt wird. Die limitierenden Faktoren sind dabei meist hohe Staatsschulden oder große Haushaltsdefizite. Anders ausgedrückt: Fiskalische Dominanz kann die Unabhängigkeit einer Notenbank untergraben.

Wie also steht es in dem Zusammenhang um die Vereinigten Staaten? Die US-Schuldenquote ist bis ins Jahr 2024 auf mehr als 120 Prozent der Wirtschaftsleistung (BIP) gestiegen (siehe Grafik unten), von rund 62 Prozent im Jahr 2007. Zwischen 1962 und 2007 schwankte die Schuldenquote zwischen 31 und 65 Prozent, was im starken Kontrast zur heutigen Zeit steht. Ob die reine Höhe der Staatsschulden tatsächlich zum Problem wird, hängt jedoch von den anfallenden Zinskosten ab (siehe Grafik oben).

Das Schuldenniveau liegt so hoch wie vor knapp 30 Jahren. Allerdings unterscheidet sich das aktuelle Umfeld in einigen Punkten entscheidend von damals. Zum Beispiel darin, dass der US-Staat selbst in mitten eines Wirtschaftsbooms ein enorm hohes Haushaltsdefizit aufweist. Von 1962 bis 2007 betrug das durchschnittliche Haushaltsdefizit der USA 2,1 Prozent des BIP, mit einem Höchstwert von 5,9 Prozent im Jahr 1983 bei einer Arbeitslosenquote von 10,3 Prozent. Im Fiskaljahr 2023 lag das Defizit bei 6,3 Prozent, während die Arbeitslosenquote lediglich 3,8 Prozent betrug.

Fiskalische Dominanz: Harte Politik ausgeschlossen

Was glauben Sie, wie es den Steuereinnahmen ergehen würde, wenn sich das Wirtschaftswachstum in den USA weiter eintrübt und die Arbeitslosenquote ein paar Prozentpunkte höher stehen würde? Wahrscheinlich würden wir dann schnell über ein Haushaltsdefizit von über 10 Prozent sprechen. In dem Zusammenhang sei erwähnt, dass die Steuereinnahmen zu einem signifikanten Teil von der Entwicklung des US-Aktienmarkts abhängen. Dies schafft übrigens einen klaren Anreiz für die Regierung, den Aktienmarkt zu unterstützen.

Sollte es tatsächlich zu einer Rezession und einem stärkeren Rückgang des Aktienmarkts kommen, könnte das Haushaltsdefizit der USA innerhalb kürzester Zeit auf über 15 Prozent ansteigen. Denn sinkende Wachstumsraten sorgten in der Vergangenheit stets für einen Rückgang der Steuereinnahmen. Die Ausgaben der Regierung stiegen dagegen an. Der Chart unten zeigt den Schuldenberg, der besonders während der Covid-19-Pandemie rasant zunahm, im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung.

Auch die Projektionen des unabhängigen Congressional Budget Office (CBO), das den US-Kongress bei wirtschaftlichen und haushaltspolitischen Entscheidungen unterstützt, gehen davon aus, dass die Defizite in den nächsten Jahrzehnten kontinuierlich steigen werden – selbst ohne das Eintreten einer Rezession. Das CBO prognostiziert, dass vor allem die steigenden Zinskosten über die Zeit zu einem erheblichen Problem werden könnten. Wir halten also fest: Diese zunehmende fiskalische Dominanz stellt nicht nur ein politisches Problem dar, sondern hat direkte Folgen für Investoren. Mit steigenden Schulden und einem begrenzten Handlungsspielraum der Fed könnte der Anleihemarkt zunehmend riskant werden. Was bedeutet das konkret für die Portfolios von Anlegern?

Dafür lohnt sich ein Blick in die Vergangenheit. Die letzte globale Inflationswelle ereignete sich während der 1970er und 1980er Jahre. Sie erforderte ein beherztes Eingreifen des damaligen Fed-Vorsitzenden Paul Volcker. Er konnte der Inflation schließlich durch das Anheben des Zinsniveaus auf über 19 Prozent den Garaus machen. Was folgte, war eine Rezession, und die Schulden des US-Staates wuchsen an. Der Preis wurde also in Form einer für das Land schmerzhaften Rezession und einer Verschlechterung des fiskalischen Spielraums des Staates gezahlt. Die damals umstrittene Politik Volckers wurde im Nachgang gewürdigt und als sinnvoll erachtet. Volcker gilt im Übrigen als großes Vorbild des amtierenden Fed-Vorsitzenden Jerome Powell.

Während Volcker in den 1980er Jahren durch hohe Zinsen die Inflation bezwang, waren die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen damals grundlegend andere: Hohe Arbeitslosigkeit bot Spielraum, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Doch inzwischen steht die Fed vor einer völlig neuen Herausforderung – ein Schuldenniveau auf Rekordhöhe und eine historisch niedrige Arbeitslosenquote engen den Spielraum erheblich ein. Aktuell liegt das Schuldenniveau der USA deutlich höher und die Arbeitslosenquote niedriger als damals. Gleichzeitig gibt der US-Staat mehr Geld aus, als er einnimmt, und wird dies auch weiter tun müssen, wenn er eine Rezession verhindern will.

Angesichts der geringen Arbeitslosenquote ist es fragwürdig, ob die Fed es schaffen kann, der Inflation Herr zu werden, ohne dafür eine ausgeprägte Rezession in Kauf zu nehmen. Anders als zur Zeit Volckers wird man das Risiko einer zweiten Inflationswelle eingehen wollen. Denn der Preis, der damals nötig war, um die Inflation zu besiegen, dürfte den Entscheidern aus Washington heute als zu hoch erscheinen. Noch wichtiger könnte jedoch sein, dass auch ausländische Investoren nun anders über die USA denken als noch während der 1980er Jahre.

Denn während der US-Staat immer mehr Anleihen auf den Markt bringt, um sich zu finanzieren, scheint das Interesse ausländischer Investoren tendenziell zu sinken. Hinzu kommen geopolitische Entwicklungen wie der Konflikt mit China, das nicht mehr gewillt scheint, als Gläubiger des US-Staates herzuhalten. Die Bestände Chinas an US-Staatsanleihen sind seit dem Jahr 2013 um etwa 40 Prozent zurückgegangen. Dort zeigen sich makroökonomische Veränderungen, die auch für hiesige Investoren relevant sein dürften.

Fed: Lieber den Dollar oder doch die Anleihen retten?

Der US-Staat befindet sich in einem Dilemma. Es liegt nahe, dass man sich in Washington darüber im Klaren ist, eine Rezession nicht zulassen zu können. Damit wird das Dilemma an die Fed weitergereicht – was für US-Aktien, US-Staatsanleihen und den US-Dollar von großer Bedeutung sein könnte. Die Implikationen für den Kapitalmarkt, vor allem jedoch für Anleiheninvestoren, können wie folgt zusammengefasst werden.

Für den US-Aktienmarkt könnte die Schuldensituation zunächst eher Segen als Fluch sein. Denn hohe Staatsausgaben bei einer niedrigen Arbeitslosigkeit sprechen für Wachstum und höhere Inflationsraten. Keine schlechte Grundlage für die Gewinne von Unternehmen. Zudem könnte sich eine geringere Rezessionswahrscheinlichkeit – aufgrund des Anreizes für die Regierung, jede Wachstumsschwäche durch höhere Staatsausgaben zu unterbinden – positiv auf die Gewinne von Unternehmen auswirken. Besonders spannend wird es beim Blick auf den Anleihenmarkt und den US-Dollar. Schließlich werden die Schulden des Staates in US-Dollar aufgenommen, und das steigende Angebot an Staatsanleihen muss irgendwie finanziert werden.

Es wird in den kommenden Jahren vor allem darauf ankommen, ob wir eine weitere Inflationswelle erleben. Wenn ja, wie dürfen wir den Spielraum der Fed in einem solchen Szenario einordnen? Vermutlich nicht sehr groß. Doch Jerome Powell stünde unter Zugzwang. Die Zinsen erneut zu erhöhen wäre zwar grundsätzlich möglich. Doch die Zinskosten des US-Staates würden noch schneller in den Fokus der Investoren rücken als zuvor.

US-Staatsanleihen könnten demnach unattraktiver werden, sodass es wieder die Fed sein könnte, die die Neuverschuldung des US-Staates finanzieren muss. Die Fed wäre vermutlich nicht sehr erfreut, die Geldmenge für den US-Staat ausweiten zu müssen, während sie eigentlich versucht, die Inflation zu bekämpfen.

Quelle: FRED, Economic Data der St. Louis Fed

Sie wird sich also entscheiden müssen: Lässt sie die Schuldenlast der USA implodieren und schaut zu, wie der Staatsanleihenmarkt erneut unter die Räder kommt, oder unterliegt sie der fiskalischen Dominanz und schreitet ein als Helferin in letzter Not? Wir halten Letzteres für die wahrscheinlichere Wahl, auch wenn wir hoffen, dass es nicht so weit kommt. Das Ventil einer dem Staat unterwürfigen Geldpolitik könnte letzten Endes wohl der US-Dollar sein.

Für Investoren aus dem Euroraum heißt das: US-Staatsanleihen scheinen aufgrund der US-Schuldenlast ein unattraktives Verhältnis aus Chance und Risiko bekommen zu haben. Die Fed muss sich wohl schlussendlich entscheiden. Rettet sie den US-Staat und opfert dafür den US-Dollar? Für die USA dürfte ein hohes Wachstum der einzige Weg sein, um der Schuldenlast zu entfliehen.

Das wird jedoch kaum möglich sein, ohne gleichzeitig hohe Inflationsraten zu dulden. Der Schuldenrückgang könnte erfolgen, wenn das nominale Wachstum längere Zeit über dem Zinsniveau von US-Staatsanleihen verläuft. Ein solches Umfeld wäre höchstwahrscheinlich von hohen Inflationsraten geprägt. Ein für Anleihenanleger unschönes Szenario, da sie es in dieser Zeit vermutlich mit negativen Realrenditen zu tun hätten.

Wer sich über Jahrzehnte daran gewöhnt hat, US-Staatsanleihen und den US-Dollar als sichere Häfen einzustufen, der will sich die skizzierten Risiken vielleicht noch mal durch den Kopf gehen lassen. Die schwierigen Jahre 2022 und 2023 könnten kein Einzelfall gewesen sein, sondern der Beginn eines neuen Zeitalters.

Ein Paradigmenwechsel direkt vor unseren Augen. Endliche Vermögenswerte, darunter Gold, Rohstoffe oder Bitcoin, halten wir in diesem Umfeld für eine interessante Alternative und trauen ihnen positive Realrenditen zu. Schon während der 1970er und 1980er Jahre, ließen die zwei erstgenannten den Aktien- und Anleihemarkt teils deutlich hinter sich. Vor allem aber sind es Staatsanleihen, die gegenüber den übrigen Märkten das Nachsehen haben könnten. In ein paar Jahren sind wir schlauer.

Philipp Emanuel Eisel

Über den Autor:

Der Autor Philipp Emanuel Eisel leitete bis ins Jahr 2022 den Kapitalmarktbereich von Scalable Capital. Ansässig in Frankfurt, bietet seine Gesellschaft EE Capital Management Research und Financial-Content-Services an.