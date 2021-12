Fit und voller Tatendrang: Warren Buffett wird 80

Früh übt sich, was ein Meister-Investor werden will: Seinen Geschäftssinn hat Warren Buffett bereits im zarten Alter von sechs Jahren bewiesen. Das zweite Kind des Brokers und späteren Kongressabgeordneten Howard Buffett investierte sein erstes Taschengeld in Coca-Cola Sixpacks, die er für 25 Cent kaufte. Anschließend verkaufte er die Flasche für 5 Cent und verdiente so sein erstes eigenes Geld.Seine ersten Erfahrungen mit Geldanlagen und dem Aktiengeschäft machte Buffett im Unternehmen seines Vaters. Dort erwarb er im Alter von elf Jahren seine ersten drei Aktien, die er kurze Zeit später mit Gewinn verkaufte. Es handelte sich um Vorzugsaktien des Unternehmens Cities Service, der späteren Citgo Petroleum Corporation (Citgo), die sich heute im Staatsbesitz von Venezuela befindet. Mit 14 Jahren kaufte Buffett eine 16 Hektar große Farm in Omaha für 1.200 US-Dollar, die er verpachtete. Mit 17 versuchte er sich als Autovermieter – er kaufte zusammen mit zwei Freunden einen Rolls Royce für 350 US-Dollar, um diesen für 35 Dollar pro Tag auszuleihen.