Festverzinsliche, nicht an eine Benchmark gekoppelte Anlagen sind jetzt besonders wertvoll, so Linda Raggi, Head of Macro and Multi Sector Fixed Income bei Pictet Asset Management.

Bergbauarbeiterin in einer brasilianischen Eisenerzmine: Pictet AM sieht in Lateinamerika aufgrund von Haushaltsüberschüssen, der sich verbessernden Wachstumsaussichten und der starken Rohstoffexporte weiterhin Potenzial.

Unsicherheit und Volatilität sind zu den bestimmenden Merkmalen der globalen Wirtschaft und der Finanzmärkte geworden. Im Iran-Konflikt gibt es kaum Anzeichen einer Entspannung, was die Ölpreise auf einem hohen Niveau hält und die Welt in eine Stagflation zu stürzen droht – eine Entwicklung, die für Anleihen ebenso nachteilig wäre wie für Aktien.

Linda Raggi

Erschwerend kommt hinzu, dass Zentralbanken und Regierungen nur wenig Handlungsspielraum haben. Die politischen Entscheidungsträger können es sich nicht leisten, sich ausschließlich auf die Eindämmung der Inflation zu konzentrieren, wenn sich das Wirtschaftswachstum verlangsamt. Der Weg nach vorn ist schwierig und voller Risiken.

Nur eines ist sicher: Die Märkte werden volatil bleiben. Die Anlegerstimmung wird weiterhin sprunghaft zwischen Vorsicht und Optimismus wechseln, je nach den politischen Aussagen oder militärischen Schritten der Trump-Regierung.

Der sprunghafte Anstieg des ICE BofA ML Move Index nach dem Beginn des Iran-Kriegsausbruch – ein Indikator, der die implizite Volatilität von US-Staatsanleihen misst – war einer der schnellsten und stärksten seit der globalen Finanzkrise von 2008.

Und der Krieg ist nur ein Teil eines viel größeren, unausgewogenen Bildes, das durch eine weltweite Eskalation der politischen und geopolitischen Risiken gekennzeichnet ist. Auch an den Märkten macht sich bereits Unsicherheit breit, unter anderem hinsichtlich des Ausmaßes und der Geschwindigkeit der durch KI ausgelösten Rally bei technologiebezogenen Anlagewerten sowie der Verfassung des Private-Debt-Marktes.

In einem turbulenten Umfeld, das durch eine ungewöhnlich hohe Streuung der Renditen über verschiedene Anleihemärkte hinweg gekennzeichnet ist, haben festverzinsliche Portfolios, die sich an globalen Benchmarks orientieren, Schwierigkeiten, die Stabilität und die Erträge zu liefern, die die Investoren von ihnen erwarten.

Hier könnte eine nicht an einen Referenzindex gebundene Anleihestrategie Abhilfe schaffen – eine Strategie, die proaktiv ein breites Spektrum an Positionen auf den globalen Anleihemärkten eingehen kann, ohne an einen Referenzindex gebunden zu sein.

Grafik 1: Volatile Zeiten

Quelle: Bloomberg, Pictet Asset Management. Daten für den Zeitraum 01.01.2000–31.03.2026.

Ein Markt zwischen Inflationsdruck und Wachstumsschwäche

Es ist zunehmend schwierig, zukünftige Trends bei Inflation, Wirtschaftswachstum und Unternehmensgewinnen einzuschätzen – ganz zu schweigen von deren Auswirkungen auf die Portfolios. Einige Fakten stechen jedoch heraus.

Zunächst einmal erlebt die Welt erneut einen rohstoffbedingten Schock auf der Angebotsseite. Doch während die Reaktion der Märkte bislang an die letzte derartige Episode erinnert – als Russland 2022 in die Ukraine einmarschierte –, sind die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen dieses Mal ganz anders.

Damals war das nominale BIP-Wachstum robust, und die Realzinsen lagen im negativen Bereich. Die Zentralbanken konnten es sich daher leisten, sich ausschließlich auf die Eindämmung der Inflation zu konzentrieren, was sie durch aggressive Zinserhöhungen taten.

Der jüngste Schock hat sich in einem völlig anderen wirtschaftlichen Umfeld ereignet. Die meisten großen Volkswirtschaften wachsen in etwa auf dem Niveau ihres langfristigen Trends, doch besteht aufgrund der Schwäche am Arbeitsmarkt (insbesondere im Vereinigten Königreich und in den USA) und der schwindenden Ersparnisse der Verbraucher die Gefahr einer weiteren Abkühlung.

Bislang haben die Märkte die Besonderheiten der aktuellen Lage außer Acht gelassen und scheinen sich vor allem auf die Inflationsgefahr zu konzentrieren. Sie gehen nun von Zinserhöhungen statt von weiteren Zinssenkungen aus. Wir sind zwar ebenfalls der Meinung, dass die neue Zinspolitik auf „für längere Zeit höhere Zinsen“ ausgerichtet ist, aber unserer Einschätzung nach deutet das sich abschwächende wirtschaftliche Umfeld darauf hin, dass die Märkte eine straffere Geldpolitik bereits zu stark eingepreist haben, was für mehr Volatilität sorgen wird.

Hinzu kommt, dass sich die Rahmenbedingungen in den einzelnen Volkswirtschaften unterscheiden. Einige – wie beispielsweise die Ölexporteure – dürften von den aktuellen Entwicklungen profitieren. Bei den anderen, für die die aktuelle Lage problematisch ist, ist noch sehr unklar, in welchem Umfang die Regierungen Unterstützung leisten könnten, um die Auswirkungen abzufedern. In Europa hat Deutschland zum Beispiel mehr Spielraum für Konjunkturmaßnahmen als Italien, Spanien oder das Vereinigte Königreich. In den USA werden die Kosten des Krieges wahrscheinlich zu einer Umschichtung von Mitteln aus anderen Bereichen führen, während andere Länder dazu veranlasst werden könnten, ihre Verteidigungsausgaben zu erhöhen.

In einer von Unsicherheit geprägten Welt können solche Diskrepanzen Relative Value-Anlagechancen für aktiv gemanagte Anleiheportfolios bieten – Chancen, die Strategien, die sich an Standard-Benchmarks orientieren, möglicherweise verwehrt bleiben.

Grafik 2: Mal nach unten, mal nach oben

Quelle: Bloomberg, Pictet Asset Management. Daten vom 31.03.2026

Aktiv gemanagt, nicht benchmarkgebunden: Warum Unconstrained-Strategien im Vorteil sind

Unconstrained Fixed Income-Strategien wie unser Absolute Return Fixed Income (ARFI) Portfolio verfolgen einen dynamischeren Ansatz, der unserer Meinung nach besser geeignet ist, um auf plötzliche Schocks zu reagieren. Dies wird am deutlichsten am historischen Rendite- und Volatilitätsprofil der Strategie, das durch eine höhere Sharpe Ratio als bei traditionellen festverzinslichen Indizes gekennzeichnet ist.

Die Strategie konzentriert sich nicht auf einen starren Index als Referenz, sondern hat klare Ziele:

Wir treffen Allokationsentscheidungen, um Durations-, Spread- und Währungsrisiken dort einzugehen, wo es dem Portfolio am besten dient.

Wir investieren in die Wertpapiere mit der attraktivsten Bewertung.

Je nach Marktentwicklung meiden wir gezielt bestimmte Anleihen oder Sektoren.

Dabei legen wir größten Wert auf Kapitalerhalt; dies ist für einen Absolute-Return-Fonds von entscheidender Bedeutung.

Das Ergebnis ist ein Portfolio, das darauf ausgelegt ist, aktiv die besten risikobereinigten Renditen im Vergleich zu Cash in der globalen Fixed Income-Landschaft zu erzielen.

Die wettbewerbsfähigen Renditen des Absolute Return Fixed Income (ARFI) Portfolio sind im Vergleich zu anderen festverzinslichen Anlageklassen mit einer viel geringeren Volatilität verbunden, was disziplinierte Risikokontrolle und die Fähigkeit, Renditen mit Anlagen zu erzielen, die über traditionelle Anleiheindizes nicht zugänglich sind, widerspiegelt.

Grafik 3: Risikobereinigte Wertentwicklung

Annualisierte Renditen und Volatilität der Pictet Absolute Return Fixed Income Strategie und ausgewählter Anleiheindizes (in Prozent)

Quelle: Pictet Asset Management, Bloomberg. Angaben in USD als Basiswährung. Performance über einem Jahr ist annualisiert. * Global Fixed Income Unconstrained Consolidated Composite; Auflegung: 30.09.2012. Daten für den Zeitraum 30.09.2012–28.02.2026.

Flexibilität wird zum entscheidenden Renditetreiber

Der jüngste Ausverkauf von Anleihen macht deutlich, welche Chancen sich bei einem benchmark- und sektorunabhängigen Ansatz eröffnen – Chancen, die man in einem verankerten Szenario verpassen würde.

Durch unsere Flexibilität waren wir in der Lage, über alle drei Alpha-Quellen hinweg Renditen zu erzielen:

Durch ein aktives Durationsmanagement konnten wir die Duration unseres gesamten Portfolios deutlich verkürzen und so das Risiko senken. Die durchschnittliche Duration unseres Portfolios ist inzwischen auf nur noch 0,4 Jahre gesunken, gegenüber rund 4 Jahren im Februar. Dies ist das Ergebnis unserer gezielten Reduzierung des Durationsrisikos, unserer Konzentration auf Relative-Value-Investments und unserer Umstellung von reinen Durationspositionen auf Positionen, die von einer Abflachung der Zinskurve profitieren, und zwar in Volkswirtschaften, von denen wir annahmen, dass sie am stärksten von höheren Energiepreisen betroffen sein würden (wie das Vereinigte Königreich, die Eurozone und die USA).

konnten wir die Duration unseres gesamten Portfolios deutlich verkürzen und so das Risiko senken. Die durchschnittliche Duration unseres Portfolios ist inzwischen auf nur noch 0,4 Jahre gesunken, gegenüber rund 4 Jahren im Februar. Dies ist das Ergebnis unserer gezielten Reduzierung des Durationsrisikos, unserer Konzentration auf Relative-Value-Investments und unserer Umstellung von reinen Durationspositionen auf Positionen, die von einer Abflachung der Zinskurve profitieren, und zwar in Volkswirtschaften, von denen wir annahmen, dass sie am stärksten von höheren Energiepreisen betroffen sein würden (wie das Vereinigte Königreich, die Eurozone und die USA). Auf den Devisenmärkten ermöglichte uns die Flexibilität bei der Kalibrierung unserer US-Dollar-Positionen, eine Übergewichtung im US-Dollar aufzubauen, wobei wir von dessen positiver Korrelation mit den Energiepreisen und seiner daraus resultierenden historischen Rolle als sicherer Hafen in Energiekrisen profitierten. Damit vollziehen wir eine Kehrtwende, indem wir bei der US-Währung von der bisherigen Untergewichtung zu einer Übergewichtung übergehen. Dazu veranlasst haben uns die jüngsten Ereignisse, die ein uneinheitliches wirtschaftliches Umfeld ergeben und längerfristige Sorgen über den globalen Status des Greenback ausgelöst haben.

ermöglichte uns die Flexibilität bei der Kalibrierung unserer US-Dollar-Positionen, eine Übergewichtung im US-Dollar aufzubauen, wobei wir von dessen positiver Korrelation mit den Energiepreisen und seiner daraus resultierenden historischen Rolle als sicherer Hafen in Energiekrisen profitierten. Damit vollziehen wir eine Kehrtwende, indem wir bei der US-Währung von der bisherigen Untergewichtung zu einer Übergewichtung übergehen. Dazu veranlasst haben uns die jüngsten Ereignisse, die ein uneinheitliches wirtschaftliches Umfeld ergeben und längerfristige Sorgen über den globalen Status des Greenback ausgelöst haben. Auch unsere Spread-Allokation (Positionen in Unternehmensanleihen und Schwellenländeranleihen, die in der Regel mit einem Aufschlag gegenüber Staatsanleihen aus Industrieländern gehandelt werden) war sehr taktisch ausgerichtet. Wir bleiben weiterhin im vorderen Bereich des Marktes investiert, wo der Carry-Puffer attraktiv ist. Wir setzen jedoch Credit Index Options ein – Finanzinstrumente, die es uns ermöglichen, von einer deutlichen Ausweitung der Credit Spreads oder einer Abflachung der Kreditkurve zu profitieren, während wir gleichzeitig das Verlustrisiko begrenzen, falls sich der Markt in die entgegengesetzte Richtung entwickelt.

Einfach ausgedrückt: Flexibilität ist nicht nur ein taktisches Instrument geworden, sondern eine strategische Notwendigkeit. Ein nicht an eine Benchmark gebundener Anlageansatz („unconstrained“) schützt Portfolios vor Schwankungen und streut das Risiko; zudem zielt er darauf ab, Kapital zu erhalten und positive Renditen auch in Zeiten von Marktturbulenzen, wie wir sie gerade erleben, zu erzielen.

Flexibel durch unsichere Märkte navigieren

Anstatt zu versuchen, genau vorherzusagen, wie sich die Wirtschaft oder geopolitische Spannungen entwickeln werden, konzentriert sich unsere Absolute Return Fixed Income-Strategie auf die Bewertungen und die entsprechende Positionierung.

So sehen wir beispielsweise in Lateinamerika dank der Haushaltsüberschüsse, der sich verbessernden Wachstumsaussichten und der starken Rohstoffexporte weiterhin Potenzial. Wir haben allerdings die Größe unserer Positionen angesichts der jüngsten Dollar-Rally reduziert.

Wir sehen zudem interessante Relative-Value-Chancen bei einigen Schwellenländer-Lokalwährungsanleihen und bevorzugen beispielsweise Ungarn gegenüber Polen. Allerdings haben wir unser Risikoprofil auch hier durch eine Verkürzung der Duration (der Sensitivität gegenüber Zinsänderungen) von 1,10 Jahren auf 0,25 Jahre reduziert.

In einem derart volatilen Umfeld ist die Liquidität der Portfolios sowohl für die Absicherung als auch für die Nutzung attraktiver Chancen von entscheidender Bedeutung. Wir bevorzugen daher den Einsatz von Optionen – damit können wir uns sowohl auf eine Marktrally einstellen als auch gegen mögliche Kursverluste absichern – und halten gleichzeitig Cash als Reserve.

Wenn die Unsicherheit anhält, brauchen Investoren Strategien, die sowohl widerstandsfähig als auch anpassungsfähig in unterschiedlichsten Szenarien sind. Unconstrained Absolute Return Fixed Income-Strategien stechen in diesen zunehmend komplexen Märkten hervor. Sie können als Puffer – und Ergänzung – für ein traditionelles Anleiheportfolio dienen. Durch Flexibilität und ein diverses globales Universum können sich Investoren so positionieren, dass sie gut mit der Unsicherheit zurechtkommen und die attraktivsten Chancen nutzen können, wo auch immer sie sich ergeben.

Absolute Return Fixed Income bei Pictet Asset Management