Global Fixed Income Der Jahresanfang 2023 gibt die Richtung vor

Das wirtschaftliche Umfeld

Unser Basisszenario geht von einer leichten Rezession in Europa aus

Risiken für das globale Wachstum bestehen weiterhin, insbesondere in China und Europa

Die Inflation und das schwierige wirtschaftliche Umfeld sorgen für weitere Zinserhöhungen

Weil die Zentralbanken die Zinsen anheben, um die Inflation zu bekämpfen, erwarten wir eine leichte Rezession mit schwierigeren Bedingungen in Europa, vor allem in Großbritannien. Der Beginn des neuen Jahres wird die Richtung vorgeben. Die Risiken für das globale Wachstum bleiben zunächst bestehen: Sie ergeben sich zum einen insbesondere aus Chinas Nullzinspolitik und den daraus resultierenden Problemen im Wohnungsbau, und zum anderen aus den Energieproblemen in Europa, die der Winter verschärfen könnte. Es besteht hingegen immer noch die Möglichkeit einer sanften Landung für den US-Markt, sofern sich die Inflation rasch abschwächt.

Die US-Notenbank ist nach wie vor bestrebt, die Inflation einzudämmen. In Europa schränkt indes der Zustand der Wirtschaft die Möglichkeit eines Eingreifens der Zentralbank ein. Im Vereinigten Königreich dürfte der ausgeprägte Wirtschaftsabschwung – der durch die Straffung der Fiskalpolitik noch verschärft wird – das Ausmaß begrenzen, in dem die Bank of England die Zinssätze erhöhen muss.

Globale Unternehmensanleihen

Das erwartete wirtschaftliche Umfeld stellt eine Herausforderung für Margen und Wachstum dar

Aufstrebende Sterne werden wahrscheinlich gefallene Engel überflügeln

Zinsempfindliche Sektoren werden weiterhin unter Nachfragedruck stehen

Wir bevorzugen Sektoren und Unternehmen, die in der Lage sind, die insgesamt zunehmende Unsicherheit zu überstehen

Das von uns erwartete schwierigere wirtschaftliche Umfeld wird die Gewinnmargen und das Ertragswachstum auf die Probe stellen. Die Auswirkungen auf die Bilanzen und die allgemeinen Kreditkennzahlen werden jedoch wahrscheinlich gering ausfallen. Die Fundamentaldaten sind in allen Sektoren stabil, scheinen aber im laufenden Wirtschaftszyklus ihren Höhepunkt erreicht zu haben. Während sich die Lieferketten normalisieren, bleibt die Lage auf dem Arbeitsmarkt weiterhin angespannt. Da die makroökonomischen Risiken, darunter geopolitische Unsicherheiten, fortbestehen, bleiben die Preise für die wichtigsten Rohstoffe hoch, was gleichzeitig zu einem fortlaufenden Umbau der Energiemärkte führt.

Die Auswirkungen der steigenden Zinsen auf die Nachfrage sind deutlich sichtbar, insbesondere in den Sektoren Metall und Bergbau, Chemie, Technologie sowie im Einzelhandel. Folglich werden die Verbraucher für Konsumgüter zukünftig wahrscheinlich weniger ausgeben. Sorgen macht uns außerdem die Kreditqualität von Finanzunternehmen, die Subprime-Kredite in ihren Büchern haben. Die Rückverlagerung der Ausgaben von Waren auf Dienstleistungen und die allmähliche Zunahme von Geschäftsreisen kommen hingegen Sektoren wie Hotellerie, Freizeit und Fluggesellschaften zugute. Auf der Grundlage des vorliegenden Buchungsvolumens gehen wir davon aus, dass die erste Hälfte des nächsten Jahres relativ stark sein wird, während die Nachfrage in der zweiten Jahreshälfte in den zuletzt genannten Sektoren noch unsicher ist.

Die Verschuldungsquoten der Unternehmen sind in den meisten Sektoren gesund. Das gleiche trifft auf die Eigenkapitalausstattung des Finanzsektors zu. Auch die Barmittel sind nach wie vor hoch und bieten einen Puffer für die sich abschwächenden Fundamentaldaten. Wir gehen davon aus, dass fremdfinanzierte Fusionen und Übernahmen (M&A) sowie fremdfinanzierte Übernahmen (LBO) aufgrund höherer Finanzierungskosten, einer verstärkten aufsichtsrechtlichen Kontrolle und eines unsicheren wirtschaftlichen Umfelds verhalten bleiben. Infolgedessen werden Unternehmen mit starkem freien Cashflow und guten Bilanzen einen Teil ihres Kapitals zugunsten ihrer Aktionäre aufwenden.

Aufstrebende Unternehmen werden die gefallenen Engel wahrscheinlich überflügeln, was zum Teil auf die anhaltende Aufwertung des Energiesektors zurückzuführen ist. Die steigenden Finanzierungskosten und der Marktzugang für einige Emittenten werden jedoch zunehmend zum Problem. Insgesamt bleiben wir vorsichtig und bevorzugen Unternehmen und Sektoren, die besser als andere positioniert sind, um gut durch ein zunehmend unsicheres wirtschaftliches Umfeld zu kommen.

Wir erwarten, dass Carry-Faktoren zu den Renditen von festverzinslichen Wertpapieren im neuen Jahr beitragen. Den Anlegern steht möglicherweise ein Jahr mit höheren Kupons bevor, da rezessive Impulse und ein disinflationäres Umfeld die längerfristigen Inflationssorgen und Zinssätze im Zaum halten. Verschiedene auf Spreads basierende festverzinsliche Sektoren bieten ebenfalls Chancen, aber hier ist die Auswahl des schwächeren konjunkturellen Hintergrunds besonders entscheidend.

Wie reagiert die Wirtschaft auf verschärfte Finanzierungsbedingungen?

Das vergangene Jahr war für viele Anleger schmerzhaft, da es schwerfiel, sich vor den Rückgängen in den meisten Asset-Klassen zu schützen. Die Marktbedingungen im Jahr 2023 werden davon abhängen, wie die Wirtschaft auf die sich weiter verschärfenden Finanzbedingungen reagiert, wobei der Jahresanfang die Richtung vorgeben wird.

Die sich abschwächende Konjunktur hat das Potenzial, ein raueres Umfeld für Überrenditen zu schaffen. Allerdings bieten die Carry-Möglichkeiten für viele Spread-Assets nach den in 2022 erfolgten breiten Neubewertungen so überzeugende Chancen wie schon lange nicht mehr. Dennoch ist es ratsam, bei Spread-basierten festverzinslichen Anlagemöglichkeiten selektiv vorzugehen und Anleihen zu meiden, bei denen die Anleger angesichts eines verlangsamten, stagnierenden oder sogar rückläufigen Wachstums nicht für die Risiken bezahlt werden.