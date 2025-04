Anleihen: Rezept gegen den Trump-Schock

Gene Tannuzzo

Die Erwartungen an die globalen Kapitalmärkte haben sich in diesem Jahr deutlich verändert. Obwohl die rückblickenden wirtschaftlichen Fundamentaldaten nach wie vor solide sind – die Arbeitslosigkeit ist niedrig, die Inflation hat sich abgeschwächt und die Fundamentaldaten der Unternehmen sind im Allgemeinen stark –, werden die Anleger vorsichtiger. Der Optimismus, der nach den US-Wahlen seinen Höhepunkt erreichte, ist der Sorge um die Abwärtsrisiken für das Wachstum gewichen.

Die Märkte haben auf diesen Wandel reagiert, indem Aktien abverkauft wurden, sich die Kreditspreads ausweiteten und die Renditen von Staatsanleihen fielen.

Grafik 1: Was treibt die Marktvolatilität an?

Veränderte Erwartungen (Daily News Sentiment Index)

Source: Federal Reserve Bank of San Francisco, as of 31 March 2025. The Daily News Sentiment Index is a high frequency measure of economic sentiment based on lexical analysis of economics-related news articles. Higher values indicate more positive sentiment and lower values indicate more negative sentiment.

Zu Beginn des Jahres 2025 erwarteten die Anleger, dass wachstumsfördernde Maßnahmen wie Deregulierung und Steuersenkungen im Mittelpunkt der US-Politik stehen würden. Stattdessen lag der Fokus auf Zöllen und einer strengeren Einwanderungspolitik – beides könnte das Wachstum belasten. Auch die US-Notenbank (Fed) hat eingeräumt, dass die Risiken für die US-Wirtschaft zunehmen.

Grafik 2: Fed-Vorstandsmitglieder signalisieren erhöhte Abwärtsrisiken.

Prognostizierte Risiken für das BIP-Wachstum (Anzahl der Fed-Vorstandsmitglieder)

Während sich die Anleger mit diesen Herausforderungen auseinandersetzen, haben festverzinsliche Wertpapiere ihre traditionelle Rolle als effektiver Portfoliodiversifizierer zurückgewonnen. In diesem Umfeld ist eine Konzentration auf qualitativ hochwertige Anleihen und ein selektives Kreditengagement von entscheidender Bedeutung.

Einflussfaktoren auf die Renditen der Anleihenmärkte

Mehrere Faktoren haben die Performance der Anleihenmärkte im bisherigen Jahresverlauf geprägt:

Schwächere US-Wachstumserwartungen: Das Wirtschaftswachstum im Jahr 2024 war solide, aber die Sorgen über Gegenwind im Jahr 2025 nehmen zu. Geopolitische Risiken, politische Ungewissheit und eine schwächere Unternehmens- und Verbraucherstimmung haben das Vertrauen der Anleger erschüttert.

Das Wirtschaftswachstum im Jahr 2024 war solide, aber die Sorgen über Gegenwind im Jahr 2025 nehmen zu. Geopolitische Risiken, politische Ungewissheit und eine schwächere Unternehmens- und Verbraucherstimmung haben das Vertrauen der Anleger erschüttert. Inflationsunsicherheit: Der Inflationsschub von 2022 ist zwar weitgehend abgeklungen, aber die potenziellen Auswirkungen neuer Zölle sind nicht zu unterschätzen. Da der Recency-Effekt (engl.: recency bias, die Tendenz, Informationen oder Ereignissen, die sich unlängst ereignet haben, eine größere Bedeutung beizumessen) wahrscheinlich eine Rolle spielt, sind die Anleger vor einem Szenario auf der Hut, in dem sich die Inflation wieder beschleunigt, was die Fed dazu zwingen würde, wieder die Zinsen zu erhöhen.

Der Inflationsschub von 2022 ist zwar weitgehend abgeklungen, aber die potenziellen Auswirkungen neuer Zölle sind nicht zu unterschätzen. Da der Recency-Effekt (engl.: recency bias, die Tendenz, Informationen oder Ereignissen, die sich unlängst ereignet haben, eine größere Bedeutung beizumessen) wahrscheinlich eine Rolle spielt, sind die Anleger vor einem Szenario auf der Hut, in dem sich die Inflation wieder beschleunigt, was die Fed dazu zwingen würde, wieder die Zinsen zu erhöhen. Staatsausgaben und wachstumsfördernde Maßnahmen außerhalb der USA: Der US-Anleihemarkt ist in der Regel die treibende Kraft hinter den weltweiten Anleiherenditen, aber in den vergangenen Wochen haben sich globale Entwicklungen auf die US-Märkte ausgewirkt. Vor allem die Erwartung fiskalischer Anreize und anderer wachstumsfördernder Maßnahmen in Deutschland und Japan haben die US-Zinsen unter Aufwärtsdruck gesetzt.

Im bisherigen Jahresverlauf hat sich der Anleihemarkt schlechter entwickelt als die Duration. Trotz dieser Schwäche entwickeln sich die Kreditmärkte günstig, und die Käufer sind auf den Plan getreten, um von den verbesserten Bewertungen zu profitieren. Die heute leicht gestiegenen Spreads spiegeln eher die niedrigeren Renditen der Staatsanleihen als die völlige Schwäche der Kurse von Unternehmensanleihen wider. Wie in diesem Umfeld zu erwarten, haben sich hochwertige festverzinsliche Wertpapiere besser entwickelt als hochverzinsliche Bankkredite und andere variabel verzinsliche Instrumente. Insgesamt sind Kredite jedoch im historischen Vergleich immer noch recht teuer.

Eine überraschende Quelle der Outperformance im Vergleich zu den Erwartungen zu Beginn des Jahres 2025 waren die Schwellenländer. Anleger in Schwellenländeranleihen haben bereits unter der vorherigen Trump-Administration ähnliche Zollmaßnahmen durchlaufen, somit wurden ab Herbst 2024 Risikoprämien eingepreist. Wichtig ist, dass die Zolldiskussionen gleichermaßen sowohl die Handelspartner in den Industrieländern wie Europa und Kanada als auch die Schwellenländer wie China und Mexiko betreffen.

Wie geht es weiter mit der Fed und den Zinsen?

Die Fed hat auf ihrer jüngsten Sitzung die Zinssätze beibehalten, aber eine Verlangsamung des Tempos ihres quantitativen Straffungsprogramms angekündigt. Dies deutet auf eine subtile Verschiebung in Richtung Lockerung hin, auch wenn Zinssenkungen nicht unmittelbar bevorstehen.

Die Fed steht vor einem heiklen Balanceakt. Zölle könnten die Inflation in die Höhe treiben, aber sie könnten auch das Wachstum beeinträchtigen, indem sie die Verbraucherausgaben und die Unternehmensinvestitionen verringern. Diese Wechselwirkung macht den Entscheidungsprozess der Fed noch komplexer.

Die Fed hat angedeutet, dass sie im laufenden Jahr noch zwei Zinssenkungen in Betracht zieht. Bevor sie sich auf einen Weg festlegt, wird sie zunächst klarere Anzeichen dafür sehen müssen, wie sich das potenzielle Tauziehen zwischen steigender Inflation und schwächer werdender Nachfrage entwickeln wird.

Positionierung der Portfolios in diesem Umfeld

Während sich die Kreditspreads ausgeweitet haben, sind in Sektoren, die weniger von Handels- und Wachstumsrisiken betroffen sind, einige Chancen entstanden. Eine sorgfältige Titelauswahl ist unabdingbar, da bestimmte Branchen – wie die Automobil- und die Baustoffindustrie – durch Zölle und Unterbrechungen der Lieferkette stärker unter Druck geraten, während andere, wie die chemische Industrie und einige Verbrauchersektoren, sich besser behaupten könnten. Wir sind der Meinung, dass die Streuung innerhalb des Hochzinsmarktes zunehmen wird und die umsichtige Allokation ein wichtiger Renditefaktor sein wird.

Eines der wichtigsten Themen in diesem Jahr ist die Rückkehr von festverzinslichen Wertpapieren als Portfoliodiversifizierer. Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren, in denen Anleihen kaum Schutz vor Kursverlusten boten, haben hochwertige festverzinsliche Wertpapiere ihre Rolle als Volatilitätspuffer wieder unter Beweis gestellt. Angesichts der anhaltenden Unsicherheit an den Aktienmärkten wird diese Dynamik wahrscheinlich weiterhin im Mittelpunkt stehen.

Fazit

Anleger sollten sich darauf einstellen, dass die wirtschaftlichen Aussichten im weiteren Verlauf des Jahres unbeständig sein werden. Die Wachstumssorgen nehmen zu, die politische Unsicherheit ist nach wie vor groß, und die nächsten Schritte der Fed werden von den Marktteilnehmern genau beobachtet. In diesem Umfeld ist ein ausgewogener, diversifizierter Ansatz für die Portfoliokonstruktion unerlässlich.