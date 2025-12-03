Trotz vieler Unsicherheiten zeigt sich der europäische High-Yield-Markt robust – Chancen liegen vor allem in kurzen Laufzeiten und selektiven Sektoren.

Der europäische High-Yield-Markt bleibt widerstandsfähig, trotz geopolitischer und konjunktureller Turbulenzen, sagt Roman Gaiser, Head of Fixed Income and High Yield EMEA bei Columbia Threadneedle Investments, im Gespräch. Um Chancen zu nutzen, setzt der erfahrene High-Yield-Portfoliomanager auf kurze Laufzeiten, investiert gezielt in Sektoren wie Immobilien, aber auch Automobil und Chemie, und steuert die Risiken aktiv.

DAS INVESTMENT: Herr Gaiser, der europäische High-Yield-Markt zeigt sich trotz geopolitischer Unsicherheiten und Zöllen resilient. Welche Faktoren machen den europäischen High-Yield-Sektor derzeit so widerstandsfähig im Vergleich zu anderen Regionen?

Roman Gaiser: Sehen wir uns den europäischen High-Yield-Markt, speziell den Corporate-Markt, näher an, sind die Unternehmen insgesamt in einer guten Verfassung. Die Qualität der Bilanzen, die Ertragsstärke und die Cashflows sind insgesamt stabil. Das deckt sich mit den leicht besseren Zahlen, die die Wirtschaft im dritten Quartal 2025 vorweisen konnte. In Deutschland kommt zusätzlich eine gewisse Stimulanz in der Fiskalpolitik zum Tragen. Die Rahmenbedingungen sind ok.

Erwähnenswert ist auch, dass die Unternehmen nicht überschuldet sind. An das neue Zinsumfeld mit höheren Zinsen haben sie sich gewöhnt. Mit Blick auf die Refinanzierung von Unternehmen gab es in den vergangenen Jahren Sorgen. Aber die Unternehmen, darunter im High-Yield-Bereich, haben sich ausreichend refinanziert. Gerade auch im Real-Estate-Bereich, wo vor einigen Jahren Anleihen unter Druck waren, weil Fragen zur Bewertung dieser Unternehmen aufkamen, hat sich die Lage aufgehellt.

Was macht den europäischen High-Yield-Markt aus Ihrer Sicht darüber hinaus aussichtsreich?

Gaiser: In Europa sind 70 Prozent der Anleihen im Doppel-B-Bereich gelistet, die Struktur des Marktes ist relativ solide, gerade auch im Vergleich zu den USA. Schaut man sich die Duration der High-Yield-Anleihen an, ist die Duration mit drei Jahren recht kurz. In unserer Strategie des CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond liegt die Duration sogar bei unter zwei Jahren. Gibt es Volatilität am Anleihenmarkt, ist mit Blick auf die Duration die Sensitivität deutlich geringer und von daher ist dieser Teil des Marktes durchaus resilient.

Die EZB hat die Zinsen gesenkt und signalisiert weitere Lockerungen. Wie stark beeinflusst das aktuelle Zinsumfeld die Attraktivität von kurzlaufenden High-Yield-Anleihen – insbesondere im Hinblick auf Duration und Risiko-Rendite-Profil?

Gaiser: Der Rückgang der Leitzinsen wirkt unterstützend. Bei unter 1 Prozent Verzinsung ist es für die Anleger jetzt wieder deutlich weniger interessant, Geld auf dem Tagesgeld- oder Girokonto zu halten. Anlagestrategien im High-Yield- oder auch im Short-Term-Bereich werden vor diesem Hintergrund besonders ansprechend.

Die Zinsen sind niedrig und die Inflation bewegt sich wieder am Zwei-Prozent-Ziel der EZB. Ob sie tatsächlich weiter fallen, bleibt fraglich. Es muss nicht unbedingt zu weiteren Zinssenkungen kommen, weil letztlich auch fiskalische Stimuli zu erwarten sind. Die EZB dürfte sich noch etwas Spielraum nach oben oder nach unten bewahren wollen, je nachdem, wie sich die Lage entwickelt. Es könnte beispielsweise sein, dass die Fiskalpolitik wieder restriktiver wird – dann wäre es gut, wenn die EZB noch etwas Luft nach unten hat und die Zinsen senken kann.

Der Markt ist derzeit weiterhin von hohen Zuflüssen in europäische High-Yield-Fonds und ein starkes Primärmarktumfeld geprägt. Ist diese Nachfrage nachhaltig, oder sehen Sie Anzeichen einer möglichen Abkühlung bei weiteren globalen Unsicherheiten?

Gaiser: Die Spreads bewegen sich derzeit in den unteren Perzentilen ihrer historischen Verteilung – sie liegen also auf außergewöhnlich niedrigen Niveaus. Gleichzeitig kommen neue Unsicherheiten im Markt hinzu, etwa durch die Finanzierung des KI-Booms: In den vergangenen Monaten haben große Betreiber von Rechenzentren in den USA sowohl den Investment-Grade- als auch den High-Yield-Markt verstärkt genutzt. Das Emissionsvolumen war beträchtlich – über 100 Milliarden US-Dollar im Investment-Grade-Bereich und rund 10 Milliarden US-Dollar im High-Yield-Segment.

Damit trifft eine hohe Nachfrage nach Anleihen auf ein spürbar wachsendes Angebot. Sollte sich der Markt eintrüben, beispielsweise weil die Bewertungen vieler KI-Unternehmen zunehmend kritisch hinterfragt werden, könnte das Druck auf die Spreads und damit auf die Renditen ausüben.

Allerdings gilt: Die meisten Unternehmen stehen fundamental solide da, und die Duration im europäischen High-Yield-Markt ist vergleichsweise kurz. Selbst wenn sich die Spreads ausweiten und die Volatilität zunimmt – etwa bei einer möglichen Abschwächung der US-Konjunktur – fällt der Effekt aufgrund der geringen Laufzeiten weniger stark ins Gewicht. Kurz gesagt: Das Marktsegment mit kurzer Duration bleibt unter diesen Bedingungen weiterhin chancenreich.

In welchen Sektoren ist Ihr Team übergewichtet und in welchen untergewichtet? Wie setzen Sie aktives Risikomanagement ein, um Chancen in volatilen Marktphasen gezielt zu nutzen?

Gaiser: Zu den Sektoren, die derzeit wegen einer zu geringen Auslastung unter Druck stehen, zählen vor allem die Automobil- und die Chemieindustrie. Diese zyklischen Branchen spüren die Belastung durch Zölle, die Unsicherheit im globalen Handel und die verhaltene Weltkonjunktur. Dennoch sind viele Unternehmen in diesen Bereichen solide aufgestellt und häufig im Doppel-B-Segment eingestuft. Sie befinden sich also keineswegs in einer kritischen Lage. Zudem sind sie es gewohnt, mit hohem Margendruck und schwankenden Marktbedingungen umzugehen. Die strukturellen Herausforderungen sind ihnen nicht neu.

Vor diesem Hintergrund sehen wir in beiden Sektoren weiterhin attraktive Ertragschancen. Schwächere Emittenten müssen zwar höhere Risikoprämien bieten, doch wir engagieren uns bevorzugt in den stabilen, gut kapitalisierten Unternehmen. Insgesamt arbeiten die Firmen in beiden Branchen sehr effizient und mit niedrigen Produktionskosten.

Wo sehen Sie weitere Chancen?

Gaiser: Ein Segment, das uns derzeit besonders überzeugt und in dem wir leicht übergewichtet sind, ist der europäische Immobiliensektor. Nach einer Phase der Schwäche hat sich der Markt inzwischen wieder spürbar erholt. Zunächst standen die höheren Refinanzierungskosten im Fokus, die auf die Bewertungen drückten. In den vergangenen Jahren hat jedoch eine deutliche Stabilisierung eingesetzt. Besonders im Wohnimmobilienbereich geht es wieder aufwärts, und auch der Büromarkt beginnt sich allmählich zu festigen.

Sollten politische Maßnahmen – etwa ein entschlacktes Baurecht oder andere Reformen zur Förderung des Wohnungsbaus – umgesetzt werden, könnte dies dem Markt zusätzliche Dynamik verleihen.

Gaiser: Absolut. Aber es dauert geraume Zeit, bis das Angebot wieder ins Lot kommt, sodass die Mieten sinken könnten. Es ist nicht zu erwarten, dass die Unternehmen im Segment schon morgen mit dem Rücken zur Wand stehen und Anleihen mit großem Zinsaufschlag refinanzieren müssten. Im Immobilienmarkt ist alles soweit stabil und planbar – das ist genau das, was man als Investor sehen will.

Mit erwarteten Renditen von 4 bis 5 Prozent in 2026 – welche Rolle kann ein Fonds wie der CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond in einem diversifizierten Fixed-Income-Portfolio spielen?

Gaiser: Mit 4,4 Prozent Rendite bewegen wir uns derzeit in diesem Bereich. Anleger können hier Ausschüttungen bekommen, die höher als etwa Staatsanleihen ausfallen. Bei Anleihen, gerade auch Kurzläufern, spielt der Zinseszinseffekt mit hinein, auch das ist ein für Anleger interessanter Aspekt.

Es könnte jetzt attraktiv sein, insgesamt mehr Anleihen im Portfolio zu haben, nicht nur wegen der wieder gestiegenen Renditen, sondern auch mit Blick auf die Unwägbarkeiten an den Aktienmärkten.

Ein Short-Term High Yield Fonds kann eine gute Ergänzung im Portfolio sein – wegen der realen Renditen bei vergleichsweise geringer Volatilität. Wir glauben, dass wir das Kreditrisiko gut managen und dadurch im Bereich des genannten Ertrags von 4,4 Prozent zu liegen kommen könnten; mit einer gewissen erwartbaren Volatilität möglicherweise auch dauerhaft. Bei dieser Zahl handelt es sich um die Yield-to-Worst-Zahl, wir sind vorsichtige, umsichtige Investoren. Wir managen das Risiko mit ruhiger Hand.

Zur Person

Roman Gaiser ist bei Columbia Threadneedle Investments als Head of Fixed Income, EMEA, tätig, mit Verantwortung für das High-Yield-Fixed-Income-Team in London. Er managt den Threadneedle (Lux) European High Yield Bond und den Threadneedle (Lux) European Short-Term High Yield Bond sowie mehrere weitere Fonds und institutionelle Mandate. Er ist außerdem Co-Manager des Threadneedle (Lux) Credit Opportunities.



Roman Gaiser ist aus London heraus tätig und hat 25 Jahre Erfahrung mit Anlagen in europäischen Unternehmensanleihen und 20 Jahre Erfahrung im Management von europäischen High-Yield-Portfolios. Er war bereits von 2005 bis 2011 als High-Yield-Portfoliomanager im Unternehmen tätig und wechselte 2019 erneut zu Columbia Threadneedle Investments. Ab 2011 war er Head of High Yield bei Pictet Asset Management, wo er die European-High-Yield- und European-Short-Term-High-Yield-Anleihenstrategien betreute.