Nachhaltige Geldanlage Eine Fixed-Income-Lösung für Ihre Netto-Null-Ambitionen

Der Aegon Global Short Dated Climate Transition Fund kann dazu beitragen, die Kohlenstoffintensität und das Klimarisiko Ihrer festverzinslichen Anlagen zu reduzieren, ohne die Anlagerendite zu beeinträchtigen.

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Viele Anleger verfolgen ehrgeizige Netto-Zero-Ziele und sind auf der Suche nach Lösungen, um diese Ziele zu erreichen.

Aegon Asset Management hat einen Klimafonds aufgelegt, der sich nicht nur auf die Risiken, sondern vor allem auf die Chancen fokussiert, die der Übergang zu einer Netto-Null-Wirtschaft bereithält.

Der Aegon Global Short Dated Climate Transition Fund bietet Anlegern die Möglichkeit, Maßnahmen zum globalen Klimaschutz in ihrer Anleihen-Allokation zu berücksichtigen.

Dazu investiert der Fonds in Unternehmen, die solide und glaubwürdige Pläne für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft verfolgen. Den Investitionen geht ein firmeneigenes Research voraus.

Wir sind hervorragend positioniert, um die wichtigen Fragen zum Thema Klimatransition zu erläutern, mit denen sich Emittenten konfrontiert sehen. Darüber hinaus nutzen wir unsere umfassende ESG-Kompetenz, um zur Verringerung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken beizutragen.

Es ist unser Ziel, Anlagechancen zu identifizieren, durch unser Engagement Einfluss zu nehmen und ESG- und Klimarisiken aktiv zu managen, um Rendite für unsere Kunden zu generieren und gleichzeitig den Kapitalerhalt zu sichern. Dazu setzen wir vor allem auf Anleihen mit kurzer Laufzeit.

Besuchen Sie uns unter www.aegonam.com/gsdct, um mehr darüber zu erfahren, wie sich festverzinsliche Wertpapiere als Teil einer diversifizierten Strategie zur CO₂-Reduzierung in Ihr Portfolio integrieren lassen.

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