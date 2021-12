Flash Crash, Handel, ETFs 6 Fragen zum Börsen-Absturz am Montag

Es war derseit vier Jahren und der Auftakt zu einer Achterbahnfahrt: Der Markt erholte sich, um danach wieder zu fallen. Das Muster wiederholte sich während des gesamten Handelstags, und am Ende schloss der Leitindex mit einem. Bis dahin kam es zu wilden Kursschwankungen, Handelsaussetzungen und Volatilität in einem Ausmaß, das es seit Jahren nicht gegeben hatte. Die Lage war derart dramatisch, dass der ehemalige US-Finanzminister Larry Summers auf Twitterzog und erklärte: „Wir könnten uns am Anfang einer sehr ernsten Situation befinden.“Jenen Investoren, die grübeln, was das alles zu bedeuten hat, möchten wir hiermitzu den Ereignissen vom Montag geben.Der Markteinbruch vom 6. Mai 2010 wurde später „Flash Crash“ getauft. Er löste damals einen Schock aus.. Am gestrigen Montag gaben die Preise zwar ebenfalls schnell nach, aber das erschien als ein angemessenes Abbild der Investorenstimmung. Ängste vor einer weltweiten Konjunkturabschwächung ließen die Indizes weltweit nachgeben, angeführt von einem 8,5-Prozent-Rückgang des chinesischen Shanghai Composite Index. Darüber hinaus gab es Sorgen, dass die, was nach Meinung mancher den seit sechs Jahren laufenden Bullenmarkt abwürgen könnte. Als Reaktion auf die schlechte Stimmung beendete der S&P 500 den Handelstag mit seinemDamit behielt der Markt bis Börsenschluss die Richtung bei, die er am Morgen eingeschlagen hatte.Nach dem Flash Crash von 2010 war ein Schutzsystem eingerichtet worden um zu verhindern, dass einzelne fehlgeleitete Handelsgeschäfte die Preise insgesamt nach unten treiben.. Die Regel griff am Montag aber nicht bei GE, JPMorgan und anderen Aktien - möglicherweise deswegen, weil die. Die Verluste waren zwar groß, aber nicht groß genug. Am Ende des Tages waren die Abgaben bei GE und JPMorgan weniger drastisch: Sie lagen bei 2,9 Prozent beziehungsweise 5,3 Prozent.Am Montag wurdeder Handel mit einzelnen Aktien, wie der Eigentümer der New York Stock Exchange bekanntgab. Normalerweise gibt es dortam Tag. 999 der Aussetzungen fanden auf der Plattform NYSE Arca statt, wo mehr börsennotierte Investmentfonds notiert sind als an anderen Börsen. Das lässt vermuten, dass es bei vielen ETFs mit geringeren Handelsumsätzen Probleme gab, als die Kurse der von ihnen gehaltenen Aktien heftig schwankten.Hätte der S&P 500 vor 15:25 Uhr New-Yorker Zeit sieben Prozent nachgegeben, wäre die gesamte Börse für 15 Minuten geschlossen worden. Es kam aber nur zu einem Verlust von 5,3 Prozent. Ein Minus von 13 Prozent hätte dazu geführt, dass der Markt für den Rest des Tages dicht gemacht hätte.Nicht wirklich. Der wichtigste Index für die erwarteten Preisschwankungen am Markt VIX - genau genommen ein Angst-Index - erreichte einen Stand wie zuletzt während der Panik vom Oktober 2011. Zu Tagesbeginn war die Lage so extrem, dass der VIXEs wurden mehr als 14 Milliarden Aktien gehandelt - weit mehr als im Durchschnitt des letzten Jahres, der bei 6,6 Milliarden lag. Trotz der hohen Volumina und der Volatilität wurdengemeldet. Das dürfte die Verantwortlichen an den Börsen erleichtern, die wegen einer Reihe von Pannen in den letzten Jahren unter Druck geraten waren.