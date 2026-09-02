Dominik Beier, bislang Vertriebschef der Kryptobörse Bitpanda, wechselt zum 1. Januar 2027 in den Vorstand von Flatexdegiro. Er übernimmt eine neu geschaffene Position.

Der Frankfurter Onlinebroker Flatexdegiro baut sein Führungsteam um: Zum 1. Januar 2027 wechselt Dominik Beier (34), bislang Vertriebschef der österreichischen Kryptobörse Bitpanda, in der Position eines „Chief Growth Officer“ in den Vorstand. Das berichtet das „Manager Magazin“.

Beim neuen Arbeitgeber soll Beier die Marke künftig moderner aufstellen und für „nachhaltiges Wachstum“ sorgen. In Sachen Marketing, Vertrieb und Kundenansprache habe Flatex noch Luft nach oben, wie Flatex-Chef Oliver Behrens einräumt. Als Zielmarke nannte Behrens demnach ein dauerhaftes jährliches Wachstum von „mehr als 10 Prozent“.

Beier gilt als erfahrener Geschäftsentwickler: Während seiner rund dreieinhalbjährigen Zeit als Vertriebschef habe Bitpanda die Zahl seiner Nutzer von etwa vier Millionen auf über sieben Millionen steigern können. Beier habe unter anderem eine TV-Kampagne mit Schauspieler Christoph Waltz sowie Marketing-Deals mit bekannten Sportvereinen eingefädelt.

Laut dem Bericht überarbeitet Flatexdegiro zudem aktuell auch seine App. Zum Frühjahr 2027 soll sie mit einfacherer Bedienung und zusätzlichen Funktionen neu an den Start gehen. Der 2006 gegründete Broker kommt nach eigenen Angaben mittlerweile auf rund 3,6 Millionen Kunden und verwaltete zur Jahresmitte mehr als 100 Milliarden Euro Kundenvermögen.