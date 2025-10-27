Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben.

In einer Welt, in der sich wirtschaftliche Entwicklungen regional zunehmend entkoppeln, wird der Zugang zu einem breiten Anlageuniversum innerhalb einer Anleihenallokation essentiell. Während die USA weiterhin von Wachstumsimpulsen getragen werden, kämpft Europa mit strukturellen Herausforderungen, und Schwellenländer durchlaufen unterschiedliche Phasen ihrer Entwicklung.

Dieses Auseinanderdriften der Konjunkturzyklen erfordert von Anleiheinvestoren heute in besonderem Maße die Fähigkeit, Chancen dort zu ergreifen, wo sie entstehen – unabhängig von der Region, des Sektors oder des Fixed-Income-Segments.

Genau hier setzt Carmignac Portfolio Flexible Bond an: Der Fonds kann im gesamten Anleihenuniversum investieren und bietet seinen Managern damit die Möglichkeit, opportunistisch auf Entwicklungen in verschiedenen Marktsegmenten und Regionen zu reagieren – bei systematischer Absicherung des Währungsrisikos.

Die Theorie: Unbegrenzte Möglichkeiten, disziplinierte Umsetzung

Der Carmignac Portfolio Flexible Bond wird seit 2019 von Guillaume Rigeade und Eliezer Ben Zimra verwaltet – zwei erfahrene Fondsmanager, die seither ihre Kompetenz unter Beweis gestellt haben. Mit einer kumulierten Wertentwicklung von 16,8 Prozent (gegenüber -9,1 Prozent für den Referenzindikator1) seit ihrer Ernennung als Fondsmanager und einer Platzierung im ersten Quartil der betreffenden Morningstar-Kategorie für die Wertentwicklung seit Jahresbeginn (Year-to-Date), über ein Jahr und seit Übernahme des Verwaltungsmandats in 20192, haben Rigeade und Zimra gezeigt, dass ihr Ansatz funktioniert.

Der Fonds verfolgt einen Investmentprozess, der auf drei Säulen basiert – die erste davon ist das breite Anlageuniversum. Was bedeutet das konkret?

Im Gegensatz zu klassischen Anleihenfonds, die sich häufig auf bestimmte Segmente oder Regionen beschränken können, haben die Manager von Carmignac Portfolio Flexible Bond auf das gesamte Spektrum des globalen Anleihenmarktes Zugriff:

Staatsanleihen aus Industrie- und Schwellenländern (in Hart- und Lokalwährungen)

aus Industrie- und Schwellenländern (in Hart- und Lokalwährungen) Unternehmensanleihen verschiedener Bonitätsstufen (Investment Grade bis High Yield)

verschiedener Bonitätsstufen (Investment Grade bis High Yield) Inflationsindexierte Anleihen

Strukturierte Kredite, vorrangig Collateralized Loan Obligations (CLOs)

Verschiedene Laufzeiten und Durationen

Diese Vielfalt ermöglicht es den Fondsmanagern, ihre Positionen flexibel an jede Phase des Konjunkturzyklus anzupassen. Während in einer Phase Unternehmensanleihen attraktiv erscheinen, können in einer anderen Phase Schwellenländeranleihen oder Staatsanleihen bessere Risiko-Rendite-Profile bieten.

Ein entscheidender Aspekt: Alle Währungsrisiken werden systematisch abgesichert, sodass die Performance ausschließlich aus den Anleiheentscheidungen resultiert und nicht von Währungsschwankungen überlagert wird.

In der Praxis: Wie haben die Fondsmanager die Flexibilität im Jahr 2025 genutzt?

In einem Umfeld mit ambitionierten Bewertungen legte das Fondsmanagement den Fokus auf Anlagen mit attraktivem laufenden Ertrag („Carry“) – darunter vor allem Unternehmensanleihen aus dem High-Yield-Segment sowie nachrangige Finanzanleihen. Kurz vor dem von Donald Trump ausgerufenen „Liberation Day“ realisierte das Team bei diesen Positionen teilweise Gewinne, um gleichzeitig die Absicherungsstrategien im High-Yield-Spektrum auszubauen.

Durch diese vorsichtige Reduzierung der Risikopositionen gelang es dem Fonds, die Phase erhöhter Risikoaversion gut zu überstehen. Als der Marktstress zu Beginn des zweiten Quartals seinen Höhepunkt erreichte, wurden die Absicherungen schrittweise wieder zurückgenommen, um den Fonds für eine mögliche Markterholung aufzustellen. Diese taktische Anpassung zahlte sich aus: Der Fonds konnte von der anschließenden Aufwärtsbewegung im weiteren Verlauf des Quartals profitieren – ganz im Sinne seines auf Gesamtrendite ausgerichteten Ansatzes.

Auch die Positionen in inflationsgebundenen Anleihen entwickelten sich positiv. Sie profitierten von den steigenden langfristigen Zinsen, während die Erwartungen an die konjunkturelle Erholung trotz umfangreicher staatlicher Stimulusprogramme gedämpft blieben.

Insgesamt wurde die Wertentwicklung in 2025 sowohl durch Erträge aus dem laufenden Zinsniveau („Carry“) als auch durch erfolgreiche taktische Marktpositionierungen („direktionale Strategien“) gestützt.

Flexibilität als Kern des Anleiheportfolios

In einem Marktumfeld, das von strukturellen Veränderungen, divergierender Zentralbankpolitik und regionalen Wachstumsunterschieden geprägt ist, hat sich die Flexibilität eines breiten Anlageuniversums als entscheidender Erfolgsfaktor erwiesen. Carmignac Portfolio Flexible Bond ist darauf ausgelegt, genau diese Flexibilität zu bieten – nicht als theoretisches Konzept, sondern als praktisch umgesetzten Ansatz, der sich seit 2019 bewährt hat.

Die Fähigkeit, über Regionen, Segmente und Bonitätsstufen hinweg zu investieren, macht den Fonds zu einer interessanten Core-Position in einer globalen Allokation. Während traditionelle Anleihenfonds oft auf bestimmte Segmente beschränkt bleiben, können die Manager von Carmignac Portfolio Flexible Bond dort investieren, wo sich Chancen bieten – und genau diese Flexibilität macht den Unterschied in einer Welt divergierender Wirtschaftszyklen.

Hier erfahren Sie mehr.

1Quelle: Carmignac, 30.09.2025. A EUR Acc Anteilsklasse. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Die hier dargestellte Performance des Fonds beinhaltet alle jährlich auf Fondsebene anfallenden Kosten. Um den dargestellten Anlagebetrag von EUR 100 zu erreichen, hätte ein Anleger bei Erhebung eines Ausgabeaufschlags von 1% 101 EUR aufwenden müssen. Eventuell beim Anleger anfallende Depotgebühren würden das Anlageergebnis mindern. Die Rendite von Anteilen, die nicht gegen Währungsrisiken abgesichert sind, kann aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Referenzindikator: ICE BofA Euro Broad Market index. Die Zusammensetzung des Referenzindikators wurde am 30.09.2019 geändert: der ICE BofA ML Euro Broad Market berechnet mit Wiederanlage der Nettodividenden ersetzt den EONCAPL7 Index und die Wertentwicklungen werden mithilfe der Verkettungsmethode dargestellt.

2Morningstar-Kategorie: EUR Flexible Bond. Morningstar Rating TM: © 2025 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen unterliegen dem Urheberrecht von Morningstar und/oder seinen Inhaltsanbietern; sie dürfen nicht reproduziert oder verbreitet werden, und ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter haften für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.

Hauptrisiken des Fonds

Zinsrisiko: Das Zinsrisiko führt bei einer Veränderung der Zinssätze zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts. Kreditrisiko: Das Kreditrisiko besteht in der Gefahr, dass der Emittent seinen Verpflichtungen nicht nachkommt. Währungsrisiko: Das Währungsrisiko ist mit dem Engagement in einer Währung verbunden, die nicht die Bewertungswährung des Fonds ist. Aktienrisiko: Änderungen des Preises von Aktien können sich auf die Performance des Fonds auswirken, deren Umfang von externen Faktoren, Handelsvolumen sowie der Marktkapitalisierung abhängt.

Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden. Risikoindikator: 2/7. Risiko Skala von KID (Basisinformationsblatt). Das Risiko 1 ist nicht eine risikolose Investition. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Zusammensetzung der Kosten – Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg Einstiegskosten 1,00 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Carmignac Gestion Luxembourg erhebt keine Eintrittsgebühr. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit. Ausstiegskosten Wir erheben keine Rücknahmegebühr für dieses Produkt. Laufende Kosten pro Jahr Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten 1,22 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. Transaktionskosten 0,35 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die Basiswerte für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen Erfolgsgebühren 20,00 %, wenn die Anteilsklasse während des Performancezeitraums den Referenzindikator übertrifft. Sie ist auch dann zahlbar, wenn die Anteilsklasse den Referenzindikator übertroffen, aber eine negative Performance verzeichnet hat. Minderleistung wird für 5 Jahre zurückgefordert. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Investition entwickelt.

Performance seit Auflegung

Performance nach Kalenderjahr

Performance nach Kalenderjahr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Fonds (A EUR Acc) -0,7% +0,1% +1,7% -3,4% +5,0% +9,2% 0,0% -8,0% +4,7% +5,4% Referenzindikator -0,1% -0,3% -0,4% -0,4% -2,5% +4,0% -2,8% -16,9% +6,8% +2,6%

Perfomance annualisiert

Performance annualisiert 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit 09.07.2019 Fonds (A EUR Acc) +6,7 % +1,9 % +1,7 % +2,5 % Referenzindikator +3,2 % -2,0 % -1,1 % +1,4 %

*Quelle: Carmignac, 30.09.2025. A EUR Acc Anteilsklasse. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Die hier dargestellte Performance des Fonds beinhaltet alle jährlich auf Fondsebene anfallenden Kosten. Um den dargestellten Anlagebetrag von EUR 100 zu erreichen, hätte ein Anleger bei Erhebung eines Ausgabeaufschlags von 1% 101 EUR aufwenden müssen. Eventuell beim Anleger anfallende Depotgebühren würden das Anlageergebnis mindern. Die Rendite von Anteilen, die nicht gegen Währungsrisiken abgesichert sind, kann aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen. (1) Referenzindikator: ICE BofA Euro Broad Market index. Die Zusammensetzung des Referenzindikators wurde am 30.09.2019 geändert: der ICE BofA ML Euro Broad Market berechnet mit Wiederanlage der Nettodividenden ersetzt den EONCAPL7 Index und die Wertentwicklungen werden mithilfe der Verkettungsmethode dargestellt. (2) Datum des Amtsantritts von Guillaume Rigeade und Eliezer Ben Zimra, Co-Fund Manager von Carmignac Portfolio Flexible Bond. 10.03.2021: Der Name des Fonds wurde von Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income in Carmignac Portfolio Flexible Bond.



Marketinganzeige. Bitte lesen Sie das KID / den Prospekt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Diese Dokumente dürfen ohne vorherige Genehmigung der Verwaltungsgesellschaft weder ganz noch teilweise reproduziert werden. Diese Dokumente stellen weder ein Zeichnungsangebot noch eine Anlageberatung dar. Diese Dokumente stellen keine Buchhaltungs-, Rechts- oder Steuerberatung dar und sollten nicht als solche herangezogen werden. Diese Dokumente dienen ausschließlich zu Informationszwecken und dürfen nicht zur Beurteilung der Vorzüge einer Anlage in die in diesen Dokumenten genannten Wertpapiere oder Aktien oder für andere Zwecke herangezogen werden. Die in diesen Dokumenten enthaltenen Informationen können unvollständig sein und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Sie geben den Stand der Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung der Dokumente wieder, stammen aus internen und externen Quellen, die Carmignac als zuverlässig erachtet, und können unvollständig sein. Darüber hinaus wird keine Gewähr für die Richtigkeit dieser Informationen übernommen. Dementsprechend wird keine Gewähr für die Richtigkeit und Zuverlässigkeit dieser Informationen übernommen, und Carmignac, ihre Tochtergesellschaften, Mitarbeiter und Vertreter lehnen jede Haftung für Fehler und Auslassungen (einschließlich der Haftung gegenüber Personen aufgrund von Fahrlässigkeit) ab. Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertentwicklungen zu. Die Wertentwicklung ist nach Abzug von Gebühren (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden können). Die Rendite von Anteilen, die nicht gegen Währungsrisiken abgesichert sind, kann aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die Bezugnahme auf bestimmte Vermögenswerte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Vermögenswerte darzustellen, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind oder waren. Dies ist nicht als Werbung für eine direkte Anlage in diese Instrumente gedacht und stellt keine Anlageberatung dar. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot, vor Veröffentlichung der Bekanntmachung Transaktionen mit diesen Instrumenten durchzuführen. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Bezugnahme auf ein Ranking oder eine Auszeichnung ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Fondsmanagers. Morningstar Rating™ :© 2025 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen unterliegen dem Urheberrecht von Morningstar und/oder seinen Inhaltsanbietern; sie dürfen nicht reproduziert oder verbreitet werden, und ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter haften für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Der Zugang zu den Fonds kann für bestimmte Personen oder Länder eingeschränkt sein. Diese Dokumente sind nicht für Personen in Ländern bestimmt, in denen die Dokumente oder die Bereitstellung dieser Dokumente aufgrund der Staatsangehörigkeit oder des Wohnsitzes dieser Personen oder aus anderen Gründen verboten sind. Personen, für die solche Verbote gelten, dürfen nicht auf diese Dokumente zugreifen. Die Besteuerung hängt von den jeweiligen Umständen der betreffenden Person ab. Die Fonds sind nicht für den Vertrieb an Privatanleger in Asien, Japan und Nordamerika registriert und nicht in Südamerika registriert. Carmignac-Fonds sind in Singapur als eingeschränkte ausländische Fonds (nur für professionelle Anleger) registriert. Die Fonds sind nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 registriert. Gemäß der Definition der US-Verordnung S und FATCA dürfen die Fonds weder direkt noch indirekt zugunsten oder im Namen einer „US-Person” angeboten oder verkauft werden. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Werbung in Ihrem Land jederzeit einstellen. Die Risiken, Gebühren und laufenden Kosten sind in den wesentlichen Anlegerinformationen beschrieben. Die wesentlichen Anlegerinformationen müssen dem Zeichner vor der Zeichnung ausgehändigt werden. Der Zeichner muss die wesentlichen Anlegerinformationen lesen. Anleger können einen Teil oder ihr gesamtes Kapital verlieren, da das Kapital der Fonds nicht garantiert ist. Die Fonds sind mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Vertrieb in Ihrem Land jederzeit einstellen. Carmignac Portfolio bezieht sich auf die Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer nach luxemburgischem Recht gegründeten Investmentgesellschaft, die der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie entspricht. Die Fonds sind Investmentfonds in Form einer vertraglich geregelten gemeinsamen Eigentümerschaft (FCP), die der OGAW-Richtlinie nach französischem Recht entsprechen. ● Für Deutschland: Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KID) und die Jahresberichte des Fonds sind verfügbar auf der Website https://www.carmignac.com/de-de und können bei der Verwaltungsgesellschaft angefordert werden. Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte in deutscher Sprache unter folgendem Link abrufen: https://www.carmignac.de/de_DE/verfahrenstechnische-informationen. ● Für Österreich: Die Prospekte, die wesentlichen Anlegerinformationen und die Jahresberichte des Fonds sind verfügbar auf https://www.carmignac.com/de-at. Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte in deutscher Sprache unter folgendem Link abrufen: https://www.carmignac.com/de-at/verfahrenstechnische-informationen.