Flexible Rentenfonds Wie der alte und neue Pimco-Chef auf einem neuen Spielfeld gegeneinander antreten

Diese nicht-traditionellen Anleihefonds dürfen in fast alles investieren - etwa von Schwellenländer-Bonds bis hin zu Kreditausfallversicherungen. Sie haben die Möglichkeit, selbst bei steigenden Zinsen Gewinne zu erzielen. Ivascyn hatte den Posten des Pimco-Investmentchefs am 26. September übernommen, nachdem sein alter Boss überraschend das Handtuch warf. Zudem wurde ihm neben zwei anderen Mitarbeitern die Führung des 21,6 Milliarden Dollar schweren Pimco Unconstrained Bond Fund übertragen. Gross wird derweil einen relativ jungen Unconstrained-Fonds für seinen neuen Arbeitgeber, die Janus Capital Group Inc. aus Denver, verwalten.nachdem Investoren aus anderen traditionellen Fonds des Unternehmens Geld abgezogen hatten - etwa dem Pimco Total Return Fonds, dem größten Anleihefonds der Welt. Angetrieben wurde die Entwicklung unter anderem davon, dass Investoren mit steigenden Zinsen rechneten.Pimco hofft darauf, dass Ivascyn dem Unconstrained-Fonds zu neuem Leben verhelfen kann. Gross hatte im Dezember die Führung des Fonds übernommen, nachdem der Pimco-Fonds mit Blick auf die vergangenen fünf Jahre ähnlichen Angeboten von anderen Firmen hinterhergehinkt war.Die Tochter der Allianz hatte in dem Segment an Boden verloren, während Konkurrenzen wie Blackrock und Goldman Sachs mit ihren Unconstrained-Fonds neue Gelder von Investoren anlocken konnten. Die Aktiva des Unconstrained-Fonds von Pimco sind in diesem Jahr um mehr als 5 Milliarden Dollar geschrumpft, zeigen Bloomberg-Daten.“Ich hoffe, dass ich vielleicht eine neue Perspektive, die wir uns in der Festverzinslichen-Strategie zunutze gemacht haben, und sogar einige Hedgefonds-Strategien zur Unconstrained-Bonds-Strategie bringen kann”, sagte Ivascyn in einem Telefon- Interview mit Bloomberg News.Gross reagierte nicht auf Anrufe mit der Bitte um eine Stellungnahme zum Thema.Unconstrained-Fonds oder nicht-traditionelle Anleihefonds haben in den zwölf Monaten bis 31. August nahezu 40 Milliarden Dollar eingesammelt. Das geht aus Daten des Marktforschers Morningstar hervor. Konventionelle Anleihefonds mit Fokus auf mittelfristige Laufzeiten verzeichneten im selben Zeitraum rund 10 Milliarden Dollar an Abflüssen.mit einem Ertrag von 3,7 Prozent besser als die konventionellen mittelfristigen Anleihefonds entwickelt. Diese legten lediglich mit einer Jahresrate von 3,4 Prozent zu.Viele der Unconstrained-Fonds haben auf höher rentierliche Anleihen von Unternehmen und Schwellenländern gewettet. In der Regel vermieden sie Zins-Wetten, die auf der Annahme steigender Zinsen basierten.“Im Grundsatz gehen diese Fonds Kredit-Risiken ein, und weniger Zins-Risiken”, sagte Steven Roge, Portfolio-Manager bei R.W. Roge & Co., gegenüber Bloomberg.Der Janus Unconstrained Bond Fund, den Gross bei seinem neuen Arbeitgeber führen wird, startete im Mai und ist in Europa noch nicht erhältlich. Gross und der aktuelle Janus-CEO Richard Weil hatten bereits von 1996 bis 2010 bei Pimco zusammengearbeitet.Um seinen Fonds wird Gross sich von einem neuen Janus-Büro im kalifornischen Newport Beach aus kümmern. In dem Ort befindet sich auch der Firmensitz von Pimco.