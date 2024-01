In den vergangenen Jahren ist die Work-Life-Balance zu einem immer wichtigeren Thema geworden. Viele Arbeitnehmende in Deutschland möchten nicht mehr in Vollzeit an fünf Tagen arbeiten und wünschen sich mehr Freizeit. Auch die Gewerkschaften haben diesen Gedanken aufgegriffen. So forderte die IG-Metall in ihren Verhandlungen 2023 für die nordwestdeutsche und ostdeutsche Eisen- und Stahlindustrie unter anderem eine Vier-Tage-Woche mit 32 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Unternehmen werden sich auf diese geänderte Erwartungshaltung einstellen und mit dem Thema auseinandersetzen müssen.

Es gibt ganz unterschiedliche Arbeitszeitmodelle, die Mitarbeitenden mehr Flexibilität im Arbeitsleben ermöglichen sollen:

Ein Beispiel dafür ist die Vier-Tage-Woche, bei der die Arbeitsstunden, die normalerweise in fünf Tagen geleistet werden, auf vier Tage verteilt werden, um einen zusätzlichen freien Tag zu erhalten. Dies ist im Einklang mit dem Arbeitszeitgesetz grundsätzlich möglich, und das Gehalt bleibt unverändert, da die Wochenarbeitsstunden gleich bleiben. Es gibt jedoch auch Meinungen, die eine Reduzierung der wöchentlichen Arbeitstage von fünf Tagen auf vier Tage ohne Erhöhung der täglichen Arbeitszeit und bei gleichbleibendem Gehalt anstreben. Insbesondere junge Unternehmen setzen auf diese Arbeitszeitmodelle, um ihren Mitarbeitenden mehr Freizeit zu ermöglichen.

Daneben gibt es das klassische Teilzeitmodell, in dem sich die Arbeitszeit beispielsweise von fünf auf zwei Tage pro Woche reduziert, mit entsprechender Anpassung des Gehalts.

Bei der Gleitzeitarbeit können Arbeitnehmende ihre Arbeitszeiten innerhalb eines festgelegten Kernarbeitszeitbereichs frei gestalten.

Im Job-Sharing-Modell wiederum teilen sich zwei Angestellte eine Stelle und die damit verbundene Arbeitszeit. Je nach Unternehmen können sich die genauen Bedingungen und Regelungen für jedes Arbeitszeitmodell unterscheiden, sodass eine Einzelfallbetrachtung durchaus sinnvoll ist.

Wenn Unternehmen Teilzeitarbeitsmodelle einführen, kann das die Arbeitsbelastung und Ermüdung der Arbeitnehmenden im Einzelfall verringern und ihre Gesamtzufriedenheit verbessern – was sich positiv auf die Produktivität und den Erfolg des Unternehmens auswirken kann. Allerdings erfordert dies dann auch eine Reduzierung der Arbeitstage in der Woche bei gleichbleibender täglicher Arbeitszeit. Alternativ ließen sich die wöchentlichen Arbeitsstunden verringern. Beides könnte jedoch einen erhöhten Verwaltungsaufwand nach sich ziehen und dazu führen, dass Arbeitgebende zusätzliche Arbeitsplätze bereitstellen müssen.

Die Rechtslage

Das Angebot von Teilzeitjobs kann Unternehmen gerade bei jungen Bewerberinnen und Bewerbern attraktiver machen – denn gerade für junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist das Gehalt nicht unbedingt mehr der entscheidende Faktor für die Jobwahl. Neben dem Wunsch nach mehr Freizeit ist ebenfalls die flexible Wahl des Arbeitsorts relevant. So könnten Mitarbeitende zum Beispiel aus dem Homeoffice oder vorübergehend auch von einem Arbeitsplatz im Ausland aus arbeiten („Work from anywhere“).

Unternehmen, die unterschiedliche Teilzeitmodelle anbieten und die ihren Mitarbeitenden ein flexibleres Arbeiten ermöglichen, verschaffen sich dabei einen klaren Vorteil am Bewerbermarkt und im eigenen Mitarbeiterkreis.

Gemäß Paragraf 8 TzBfG (Teilzeit- und Befristungsgesetz) müssen Unternehmen, die in der Regel mehr als 15 Mitarbeitende beschäftigen, grundsätzlich dem Antrag von Beschäftigten auf Reduzierung der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit entsprechen, sofern das Arbeitsverhältnis länger als sechs Monate besteht. Dies ist nicht der Fall, wenn betriebliche Gründe dem Antrag entgegenstehen. Solche betrieblichen Gründe können unter anderem dann vorliegen, wenn die Verringerung der Arbeitszeit die Organisation oder den Arbeitsablauf im Betrieb wesentlich beeinträchtigen würde oder wenn dadurch unverhältnismäßige Kosten entstünden.

Ein solcher Antrag der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers kann auch abgelehnt werden, wenn der oder die Arbeitgebende innerhalb der vergangenen zwei Jahre einer Arbeitszeitverringerung zugestimmt oder sie berechtigt abgelehnt hat.

Arbeitszeitmodelle sind für Unternehmen geeignet, die unter anderem durch eine Optimierung der Abläufe eine gleichbleibende Produktivität in weniger Arbeitsstunden erreichen können. Die Möglichkeit, die Arbeit auch bei weniger Arbeitszeit durch zusätzliche Arbeitskräfte zu kompensieren, ist dabei von Vorteil. Allerdings kann das Konzept in manchen Branchen schwierig umzusetzen sein: insbesondere wenn sich eine Stelle nicht teilen lässt oder das nur mit erheblichem Mehraufwand zu bewältigen wäre.

Ausblick

Es bleibt abzuwarten, wie sich Unternehmen von dem Wunsch nach mehr Flexibilität in der Arbeitswelt und dabei insbesondere von der Erwartung nach unterschiedlichen Arbeitszeitmodellen beeinflussen lassen. Dabei spielen neben der Meinung der Mitarbeitenden auch Diskussionen seitens der Politik sowie Forderungen von Gewerkschaften eine Rolle. Dies sollte nicht unterschätzt werden.

Im Ergebnis ist es sinnvoll, dass Unternehmen ein gesundes Gleichgewicht finden: Auf der einen Seite stehen dabei Flexibilität und Work-Life-Balance, auf der anderen das Festhalten an der Wirtschaftlichkeit des Unternehmens.

Über die Autorin:

Kathrin Brügger ist Fachanwältin für Arbeitsrecht und Partnerin bei KPMG Law in München. Sie betreut Gesellschaften im individuellen und kollektiven Arbeitsrecht.