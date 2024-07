Anfang des Jahres ist die Eltif-Reform in Kraft getreten, gerne auch kurz als Eltif 2.0 bezeichnet. Diese Überarbeitung war nötig geworden, da das ursprüngliche Konstrukt sehr komplex war und dadurch unattraktiv sowohl für Asset Manager als auch private Investoren. Denn Privatanleger mussten bisher mindestens 10.000 Euro investieren und ein Gesamtportfolio von 100.000 Euro nachweisen, damit das Produkt für sie in Frage kam. Beide Punkte sind durch die Reform entfallen.

DAS INVESTMENT: Herr Deram, ist die neue Eltif-2.0-Verordnung aus Ihrer Sicht sinnvoll?

Eric Deram: Grundsätzlich sehe ich es sehr positiv, wenn mehr private Investoren Zugang zu Private Equity erhalten. Eltif 1.0 war aufgrund seiner Restriktionen nicht erfolgreich. Die neue Verordnung scheint deutlich flexibler zu sein und ermöglicht eine breitere, diversifiziertere Investitionspalette. Das ist gut für das Risikomanagement der Anleger.

Allerdings ist die Verordnung noch nicht finalisiert, was auch für uns problematisch ist. Wir hatten geplant, diesen Sommer ein Private-Equity-Produkt auf Basis von Eltif 2.0 zu lancieren, was nun noch nicht möglich ist.

Was fehlt der neuen Verordnung denn noch?

Deram: Die sogenannten „technischen Regulierungsstandards“ (RTS) der europäischen Finanzmarktaufsicht Esma. Sie werden vollständige Klarheit über die exakte Ausgestaltung der neuen Regeln im Detail bringen. Was wir bisher wissen, klingt vielversprechend. Wir hoffen, dass in der technischen Umsetzung die Flexibilität erhalten bleibt, die bisher angedeutet wurde. Es wäre kontraproduktiv, wenn am Ende doch wieder zu viele Einschränkungen eingeführt würden.