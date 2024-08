Der Laiqon-Konzern beruft Florian Barber zum Bereichsvorstand für Vertrieb und Marketing. Der Vermögensverwalter mit Sitz in Hamburg besetzt die Position erstmalig – Barber berichtet damit direkt an Achim Plate, Geschäftsführer der Gesellschaft. Die Laiqon, zu der inzwischen mehrere ehemals eigenständige Vermögensverwalter gehören, hatte zuletzt ihr Wealth Management neu geordnet: So verschmilzt etwa die Lange Assets & Consulting rechtlich auf die BV GmbH und damit die Gesellschaft der BV Bayerische Vermögen.

Barber leitete zuletzt den Vertrieb bei der DJE Kapital und sollte das Wholesale-, Retail- und institutionelle Geschäft verantworten und ausbauen. Der Vermögensverwalter aus Pullach hat auch bereits eine Nachfolgerin gefunden: Andrea Huber ist seit dem 1. Juni die neue Vertriebsleiterin bei DJE Kapital.

Barber arbeitete auch im Private Banking

Barber wechselte 2019 zu DJE Kapital und verantwortete erst den Wholesale-, später den gesamten Vertrieb. Neben dem Vertriebsteam leitete Barber in dieser Position auch den Kundenservice, das Kundenmanagement, sowie den digitalen Service als Bindeglied zwischen Vertrieb und Marketing. Zuvor war Barber bei Ethenea Independend Investors, zuletzt als Teamleiter Banken im Business Development Services für Deutschland für die Betreuung von Privat- und Genossenschaftsbanken sowie Sparkassen in Süddeutschland verantwortlich. Außerdem arbeitete er zuvor bei der Sparkasse Altötting-Mühldorf im Private Banking als Berater.

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Daily“. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT daily (börsentäglich) Newsletter DAS INVESTMENT am Sonntag (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Der börsennotierte Laiqon-Konzern verwaltet ein Vermögen von über 6,5 Milliarden Euro. Erst vor kurzem hatte Laiqon bekannt gegeben, dass Gregor-Alexander Walscheid zum 1. Juli 2024 zum Leiter Investor Relations und Investment Development ernannt wurde. Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg, Frankfurt, München und Berlin bietet institutionellen und privaten Anlegern aktiv gemanagte Fonds, KI-gemanagte Fonds und individuelle Vermögensverwaltung an.