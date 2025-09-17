Florian Barber von Laiqon ist verstorben
Die deutsche Finanzbranche trauert um Florian Barber. Der langjährige Vertriebsexperte, der zuletzt als Bereichsvorstand für Vertrieb & Marketing bei Laiqon tätig war, ist überraschend verstorben. Er wurde 44 Jahre alt.
Barber war über viele Jahre hinweg in verschiedenen leitenden Funktionen im Asset Management aktiv. Vor seinem Wechsel zu Laiqon war er unter anderem für DJE und Ethenea tätig. Branchenkollegen schätzten ihn als fachlich versierten und gleichzeitig verbindlichen Ansprechpartner, der mit großem Engagement für innovative Vertriebsansätze und eine stärkere Kundenzentrierung eintrat.
Erst zum Oktober 2024 war er offiziell in den Vorstand von Laiqon berufen worden – mit dem Ziel, das Wachstum der Plattformlösungen im institutionellen wie auch im Wholesale-Segment weiter voranzutreiben.
„Mit großer Bestürzung haben wir erfahren, dass unser ehemaliger Kollege Forian Barber Anfang dieser Woche verstorben ist“, schreibt Peter Schmitz in einer Nachricht an die Belegschaft von DJE. „Florian Barber war über viele Jahre ein geschätztes Mitglied unseres Hauses und hat in seiner Rolle in der Vertriebsleitung maßgeblich zum Erfolg unseres Unternehmens beigetragen.“
Die Redaktion spricht der Familie, den Angehörigen sowie allen Kolleginnen und Kollegen bei Laiqon ihr aufrichtiges Mitgefühl aus.