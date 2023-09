Digitale Kanäle Invesco befördert Florian Förster und baut Geschäft mit digitalen Kanälen aus

Invesco befördert Florian Förster zum Leiter Digitale Vertriebsplattformen (Head of Digital Distribution Platforms) Emea. In dieser neu geschaffenen Rolle übernimmt der 39-Jährige die Verantwortung für den Vertrieb über digitale Plattformen in der Emea-Region (Europa, Naher Osten und Afrika).

Förster soll eng mit den jeweiligen Vertriebsteams in dieser Region kooperieren und die Zusammenarbeit und Koordination mit ihnen ausbauen. Sein Fokus soll dabei auf dem digitalen Kundensegment liegen.

Invesco baut Digital-Vertrieb aus

Bislang war Förster nur für den digitalen Vertrieb in Deutschland zuständig. Jedoch habe die Relevanz von digitalen Vertriebskanälen wie Online-Brokern, Robo-Advisors und Fondsplattformen in den vergangenen Jahren erheblich zugenommen, erklärt Invesco. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass diese Kanäle weiter an Relevanz gewinnen, da die Generationen Y und Z ihre Investitionen vermehrt digital tätigen.

„Es gibt mehrere Gründe, die für digitale Plattformen sprechen: Im Vergleich zu traditionellen Finanzinstituten sind die Kosten für Transaktionen auf digitalen Plattformen oft deutlich geringer", so Förster. Dies ermögliche es jungen Anlegern, ihr Kapital mit Hilfe von ETFs und Aktien effizienter einzusetzen.