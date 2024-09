DAS INVESTMENT: Herr Friske, Berenberg startet eine neue Veranstaltungsreihe namens "Meet the Expert". Was hat es damit auf sich?

Florian Friske: Der Name ist tatsächlich Programm. Wir wollen eine Plattform schaffen, auf der sich unsere Gäste untereinander und mit namhaften Experten wie Julius van de Laar und Jiffer Bourguignon ungezwungen auf Augenhöhe austauschen können. Die aktuelle Veranstaltungsreihe findet an verschiedenen Standorten von Berenberg über das Bundesgebiet verteilt statt. Die Gäste sollen so zu aktuellen Themen wie jetzt die bevorstehende US-Wahl vor Ort mit uns und den eingeladenen Experten in den Austausch kommen.

DAS INVESTMENT: Wer ist die Zielgruppe für diese Events?

Friske: Im Idealfall eine Mischung aus bestehenden Kunden, Kooperationspartnern und interessierten potenziellen Kunden. Es ist keine klassische Vertriebsveranstaltung, wo Produkte vorgestellt werden. Wir möchten vor allem Wissen und Expertise vermitteln.

DAS INVESTMENT: Der Auftakt dreht sich um die bevorstehende US-Wahl. Warum haben Sie dieses Thema gewählt?

Friske: Die US-Wahl ist das politische Event des Jahres. Der Wahlkampf ist wie ein Hollywood-Drehbuch – wir hatten ein Attentat auf den ehemaligen Präsidenten Donald Trump, Diskussionen um die Gesundheit des amtierenden Präsidenten Joe Biden und nun eine Vizepräsidentin Kamala Harris, die unerwartet für Joe Biden in den Wahlkampf eintritt. Der Ausgang der Wahl wird kaum vorherzusehen sein.

Welche Auswirkungen wird die Wahl auf die Finanzmärkte haben?

Friske: Entscheidend ist zunächst, wie deutlich das Wahlergebnis ausfällt. Märkte mögen keine Unsicherheit. Ein klarer Sieg, egal ob von Trump oder Harris, wäre besser als ein langes Tauziehen um das Ergebnis. Inhaltlich würde ein Sieg von Trump wahrscheinlich zu mehr Handelskonflikten, Deregulierung und Steuersenkungen führen, was temporär positiv für US- und negativ für europäische und asiatische Märkte wäre. Auch in der Ukraine-Politik könnte es Veränderungen geben, etwa Versuche, direkt mit Putin zu verhandeln.

Das klingt nach erheblichen Verwerfungen. Wie sollten sich Anleger positionieren?

Friske: Wir setzen auf eine breite Aufstellung mit Qualitätsaktien, die von langfristigen Trends profitieren könnten, ergänzt um Anleihen, Edelmetalle, Rohstoffe und Absicherungsstrategien. Der Anlagehorizont bei Aktieninvestments liegt eher bei fünf Jahren plus und nicht bei sechs oder zwölf Monaten. Wir gehen auch mit einer neutralen Quote in Events wie die US-Wahl. Das bedeutet, dass weder eine Übergewichtung noch Untergewichtung der USA eine Option wäre. Auch bei Sektoren, die von bestimmten Wahlausgängen profitieren könnten, wie traditionelle Energie oder Rüstung bei einem Trump-Sieg oder erneuerbare Energien bei einem Sieg von Harris, ist eher eine neutrale Positionierung für uns relevant.

Das klingt aber nach einem sehr defensiven, vielleicht sogar langweiligen Ansatz.

Friske: Ich verstehe, worauf Sie hinauswollen. Das wir uns für verschiedene Szenarien wappnen heißt aber nicht, dass wir die Hände in den Schoß legen. Wir beobachten die Entwicklungen sehr genau und justieren bei möglichem Bedarf schnell nach.

Lassen Sie uns über Ihr Produktangebot sprechen. Was steht da im Fokus?

Friske: Unser Angebot lässt sich grob in zwei Bereiche unterteilen. Für unsere Kooperationspartner, also vor allem Sparkassen und Volksbanken, bieten wir maßgeschneiderte Vermögensverwaltungsstrategien an. Diese sind auf die Bedürfnisse von gehobenen Private-Banking-Kunden zugeschnitten. Im Wholesale-Bereich, also für Vermögensverwalter, Dachfondsmanager und ähnliche professionelle Investoren, konzentrieren wir uns zum einen auf Produkte, die einen Mehrwert in der Diversifikation bieten können, etwa Small- und Micro-Cap-Strategien, sehr stiltreue Aktienfonds und neuerdings auch Absicherungsstrategien und zum anderen Multi-Asset-Fondslösungen.

Wie wollen Sie im hart umkämpften Drittvertrieb wachsen?

Friske: Wir setzen auf unsere Expertise und Authentizität. Zunächst zur Expertise: Wir haben ein eigenes Multi-Asset-Research-Team, das regelmäßig hochwertige Publikationen veröffentlicht. Unsere Portfoliomanager sind alle deutschsprachig und stehen für den direkten Austausch zur Verfügung. Was die Authentizität betrifft: Bei Berenberg sind die Interessen aller Beteiligten gleichgeschaltet. Unsere Portfoliomanager und Vertriebsmitarbeiter sind selbst in unsere Produkte investiert. Das schafft Vertrauen und zeigt, dass wir an unsere Strategien glauben.

Berenberg ist ja traditionell als Privatbank bekannt. Wie passt das mit dem Ausbau des Publikumsfondsgeschäfts zusammen?

Friske: Wir werden weiter daran arbeiten, nicht nur als Privatbank, sondern auch als kompetenter Fondsanbieter wahrgenommen zu werden. Dabei bleiben wir unseren Wurzeln treu – der Kunde steht im Mittelpunkt, nicht das schnelle Wachstum um jeden Preis. Und natürlich dürfen Sie sich auf weitere spannende Themen in unserer "Meet the Expert"-Reihe freuen.

Wichtige Hinweise:

Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Bei dieser Information und bei Referenzen zu Emittenten, Finanzinstrumenten oder Finanzprodukten handelt es sich nicht um eine Anlagestrategieempfehlung im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 34 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 oder um eine Anlageempfehlung im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 35 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 jeweils in Verbindung mit § 85 Absatz 1 WpHG. Als Marketingmitteilung genügt diese Information nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen und unterliegt keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen. Diese Information soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Es ersetzt jedoch keine rechtliche, steuerliche oder individuelle finanzielle Beratung. Ihre Anlageziele sowie Ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse wurden ebenfalls nicht berücksichtigt. Wir weisen daher ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung darstellt. Eventuell beschriebenen Produkte oder Wertpapiere sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlegerkategorien zum Erwerb verfügbar. Diese Information darf nur im Rahmen des anwendbaren Rechts und insbesondere nicht an Staatsangehörige der USA oder dort wohnhafte Personen verteilt werden. Diese Information wurde weder durch eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft noch durch andere unabhängige Experten geprüft. Die zukünftige Wertentwicklung eines Investments unterliegt unter Umständen der Besteuerung, die von der persönlichen Situation des Anlegers abhängig ist und sich zukünftig ändern kann. Renditen von Anlagen in Fremdwährung können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder sinken. Mit dem Kauf, dem Halten, dem Umtausch oder dem Verkauf eines Finanzinstruments sowie der Inanspruchnahme oder Kündigung einer Wertpapierdienstleistung können Kosten entstehen, welche sich auf die erwarteten Erträge auswirken. Bei Investmentfonds sollten Sie eine Anlageentscheidung in jedem Fall auf Grundlage der Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt, Darstellung der früheren Wertentwicklung, Verkaufsprospekt, aktueller Jahresbericht und ggf. Halbjahresbericht) treffen, denen ausführliche Hinweise zu den Chancen und Risiken des -jeweiligen- Fonds zu entnehmen sind. Eine Anlageentscheidung sollte auf Basis aller Eigenschaften des Fonds getroffen werden und sich nicht nur auf nachhaltigkeitsrelevante Aspekte beziehen. Bei Wertpapieren, zu denen ein Wertpapierprospekt vorliegt, sollten die Anlageentscheidungen in jedem Fall auf Grundlage des Wertpapierprospekts treffen, dem ausführliche Hinweise zu den Chancen und Risiken dieses Finanzinstruments zu entnehmen sind, im Übrigen wenigstens auf Basis des Produktinformationsblattes. Alle vorgenannten Unterlagen können bei der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg), Neuer Jungfernstieg 20, 20354 Hamburg, kostenlos angefordert werden. Die Verkaufsunterlagen der Fonds sowie die Produktinformationsblätter zu anderen Wertpapieren stehen über ein Download-Portal unter Verwendung des Passworts »berenberg« unter der Internetadresse https://docman.vwd.com/portal/berenberg/index.html zur Verfügung. Die Verkaufsunterlagen der Fonds können ebenso bei der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft angefordert werden. Die jeweils konkreten Adressangaben stellen wir Ihnen auf Nachfrage gerne zur Verfügung. Bei einem Fondsinvestment werden stets Anteile an einem Investmentfonds erworben, nicht jedoch ein bestimmter Basiswert (z.B. Aktien an einem Unternehmen), der vom jeweiligen Fonds gehalten wird. Die in diesem Dokument enthaltenen Aussagen basieren entweder auf eigenen Quellen des Unternehmens oder auf öffentlich zugänglichen Quellen Dritter und spiegeln den Informationsstand zum Zeitpunkt der Erstellung der unten angegebenen Präsentation wider. Nachträglich eintretende Änderungen können in diesem Dokument nicht berücksichtigt werden. Angaben können sich durch Zeitablauf und/oder infolge gesetzlicher, politischer, wirtschaftlicher oder anderer Änderungen als nicht mehr zutreffend erweisen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, auf solche Änderungen hinzuweisen und/oder eine aktualisierte Information zu erstellen. Wichtige Hinweise und Informationen zu Index- und Marktdaten finden Sie unter https://www.berenberg.de/rechtliche-hinweise/lizenzhinweise/. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Zur Erklärung verwandter Fachbegriffe steht Ihnen auf www.berenberg.de/glossar ein Online-Glossar zur Verfügung. Datum 09.09.2024