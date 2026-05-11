Florian Friske wird Deutschlandchef bei LFDE
La Financière de l'Échiquier (LFDE) ernennt Florian Friske zum Länderchef (Country Head) für Deutschland und Österreich. Bei dem Vermögensverwalter verantwortet er die Geschäftsentwicklung sowie den Ausbau der Beziehungen zu institutionellen und Wholesale-Kunden im deutschsprachigen Raum. Friske berichtet an Anne-Sophie Girault, Leiterin der internationalen Geschäftsentwicklung (Head of International Development) bei LFDE.
Friske kommt von Berenberg, wo er insgesamt gut fünf Jahre tätig war. Seit November 2022 verantwortete er als Leiter des Drittkundenvertriebs im Asset Management (Head of Third Party Sales Asset Management) ein neunköpfiges Team; davor war er seit März 2021 als Senior Sales Manager im Asset Management für das Haus tätig.
Seine Karriere begann Friske 2002 mit einem Graduate-Training-Programm bei UBS in Zürich. Anschließend wechselte er zu Barclays nach London und Frankfurt, wo er im Bereich Sales Structured Products arbeitete. Nach einer kurzen Station bei Sal. Oppenheim im Bereich Equity Derivatives Sales war er knapp zwei Jahre bei Dresdner Kleinwort Wasserstein im Capital Markets tätig.
Von 2008 bis 2015 arbeitete er bei der Commerzbank in verschiedenen Positionen im Bereich Corporates & Markets, zuletzt im FIC Sales Product Management. Es folgten knapp zwei Jahre bei FF-Advisors im Bereich Alternative Funds Advisory sowie rund dreieinhalb Jahre bei Oddo BHF Asset Management — zunächst im Produktmanagement für Fixed Income und Equities, zuletzt als Executive Director im Wholesale-Vertrieb.
Über LFDE
LFDE wurde 1991 gegründet und ist seit Juli 2023 eine Tochtergesellschaft von LBP AM. Das Unternehmen verwaltete laut Pressemitteilung zum 31. März 2026 ein Vermögen von mehr als 24 Milliarden Euro und beschäftigt rund 170 Mitarbeiter. Friskes Ernennung fügt sich in einen breiteren Aufbau der LBP AM-Gruppe in Deutschland ein.
Wie das private banking magazin berichtete, eröffnete die Gruppe im Februar 2026 über ihre Private-Markets-Plattform LBP AM European Private Markets eine Niederlassung in Frankfurt. Im April folgte die Berufung von Thorsten Göttel als Vertriebsdirektor für den deutschen Markt.