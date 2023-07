Beförderung für Florian Lingl R&M Vermögensverwaltung beruft weiteren Geschäftsführer

R&M Vermögensverwaltung mit Sitz in Wackersdorf hat Florian Lingl zum 1. Juli in den erweiterten Kreis der Geschäftsführung berufen. Das teilte das Unternehmen mit. Lingl ist seit dem Jahr 2018 in der Kundenbetreuung und im Portfoliomanagement für den Vermögensverwalter und Anlageberater tätig. Zuvor arbeitete er bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in München.

Mit dem 33-Jährigen wächst die Geschäftsführung auf drei Personen. Lingl werde in den kommenden Monaten sorgfältig auf seine neue Tätigkeit vorbereitet und soll die Geschäftsführer Günter Roidl und Gerhard Meier unterstützen, heißt es.

Der im Jahr 2000 gegründete Vermögensverwalter R&M verfügt über eine Erlaubnis zur Finanzportfolioverwaltung der Bafin. Aktuell betreuen die Geschäftsführer Günter Roidl und Gerhard Meier gemeinsam mit ihrem Team den Angaben zufolge mehr als 1.000 Firmen- und Privatkunden mit einem Depotvolumen von etwa 120 Millionen Euro.