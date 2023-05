In Zeiten horrend steigender Kosten bei Lebensmitteln und weiteren Artikel des täglichen Bedarfs stellt sich immer mehr die Frage, was ich mit meinem hart verdienten Geld mache, sofern am Ende des Monats noch etwas übrig ist.

Die reale Kaufkraft schwindet immer mehr und der bedruckte Geldschein wird immer weniger Wert. Konnte ich noch vor ein paar Jahren mit 50 Euro einen Einkaufswagen füllen, kann ich heute gerade mal so viel kaufen, dass der Boden des Wagens bedeckt ist.

Florian Müller © SOLIT Fonds GmbH

Das ist eine Folge der Inflation. Leider ist diese mittlerweile seit über einem Jahr auf horrend hohem Niveau angelangt, sodass sie viele Bürger belastet. Erschwerend kommt hinzu, dass die wirtschaftliche Lage auch nicht viel besser erscheint.

Also wie spare ich am sinnvollsten, um mich einigermaßen vor der Inflation zu schützen? Mit Bargeld, Tages- oder Festgeldkonten ist auch trotz etlicher Lockangeboten von ein paar Prozent langfristig nicht viel zu erreichen, wie man anhand der Grafik unten sieht.

Gold ist Geld – oder?

Hier werden verschiedene Währungen in der Retrospektive gezeigt und deren Verfall im Laufe der Jahre verdeutlicht. Über kurz oder lang verlieren alle Währungen extrem an Wert. Der innere Wert eines Hundert-, Zweihundert- oder Fünfhundert-Euro-Scheins, beträgt letztlich ja auch nur ein paar Cent. Wegen des permanenten Wertverlusts von Papiergeldwährungen sind Währungsreformen etwas völlig Normales. Allein in Deutschland hatten wir in den vergangenen 150 Jahren schon etliche davon gehabt.

Die goldene Konstante

Daten: Bloomberg, Reuters © SOLIT Fonds GmbH

Wer sein Geld also in Bargeld hält oder es auf Tages- und Festgeldkonten lagert, verliert somit permant an Kaufkraft. Damit sind wir bereits beim Thema – ich sollte mein Geld in Substanz investieren, also in Sachwerte. Hier gibt es die allgegenwärtige Formel der 3 Speichen-Regel, welche von vielen sogenannten „Finanzexperten“ ausgerufen wird: Immobilien, Aktien, Gold.

Des Deutschen liebstes Kind ist eindeutig die Immobilie, allen voran die eigengenutzte. Bei Immobilien als Kapitalanlage werden leider aufgrund der neuesten gesetzlichen Vorgaben Zwangssanierungen fällig, was einen hohen Kapitalbedarf bedeutet. Hinzu kommen die aktuell hohen Hypothekenzinsen, durch die Immobilien viel von ihrem einstigen Renditepotenzial verloren haben. Zudem möchte man mit zunehmendem Alter nicht mehr die Bewirtschaftungskosten haben, die mit dem Erwerb einer Immobilie einhergehen.

Immobilien, Aktien, Gold

Wenn Immobilien nicht mehr lukrativ sind, bleiben noch Aktien und Gold. Aktien lassen sich schnell über ein Wertpapierdepot bei einer Bank kaufen. Hier muss man allerdings das nötige Know-how haben, um aufs richtige Pferd zu setzen. Bleibt noch Gold. Das gelbe Edelmetall ist seit über 6.000 Jahren eine wertstabile Anlageklasse.

Das möchte ich Ihnen anhand eines guten Beispiels erläutern: Im alten Rom war das übliche Kleidungsstück die Tunika. Diese hatte in etwa den Gegenwert von einer Unze, also etwa 30 Gramm, Gold: Heutzutage kostet eine Unze Gold knapp 1.900 Euro - in etwa so viel wie ein Maßanzug.

„Gold sollte immer Bestandteil eines Anlageportfolios sein“

Im langfristigen Kontext gesehen steigt Gold immer, jedoch mit hohen Schwankungen versehen. Seit Einführung des Euros vor rund 20 Jahren hat sich der Goldpreis mehr als versechsfacht und stellt somit andere Anlageklassen wie Immobilien und Aktien deutlich in den Schatten. Dabei ist es nicht das Gold an sich, welches im Wert steigt.

Stattdessen werten die Währungen immer mehr ab und erreichen am Schluss ihren intrinsischen Wert, der bei Null liegt. Deshalb sollte Gold immer Bestandteil eines Anlageportfolios sein, auch weil es ohne großen Aufwand möglich ist, sich Gold für Zuhause oder bei größeren Beträgen auch extern über einen Profi lagern zu lassen.

In Sachwerte investieren

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Fazit: In Sachwerte zu investieren, ist heutzutage bei der ausufernden Inflation oberstes Credo. Dabei stellt eine gute Diversifizierung den Grundstein für eine erfolgreiche Vermögensanlage dar und gibt die Sicherheit, zumindest die Kaufkraft langfristig zu erhalten. Bei Inflationsraten von 7 bis 8 Prozent die Inflation zu schlagen ist für sich genommen schon eine schwer zu erreichende Mammutaufgabe. Ein Investment in Immobilien wird aufgrund ausufernder gesetzlicher Auflagen und etlicher weiterer Fallstrick zunehmend schwieriger.

Bei Aktien ist eine breite Diversifizierung vonnöten. Deshalb bietet sich hier eine Anlage in klassische Investmentfonds oder Exchange Traded Funds (ETFs) an, die entweder per Einmalanlage oder mit Sparplänen bespart werden können. Gold ist aufgrund der immer fragileren Finanzarchitektur auch im Zusammenhang mit der Bankenkrise ein elementarer Baustein, welcher letztendlich flexibel, einfach und transparent als Anlageklasse aufgebaut werden.

Gold physisch kaufen

Dabei gibt es unzählige Möglichkeiten in Gold zu investieren. Oberstes Gebot ist: Gold immer physisch zu kaufen. Dabei gibt es Wege, wie man am besten Gold kauft. Ob Münze oder Barren? Gramm oder Kilo? Externe Verwahrung oder Handbestand? Und wieviel Prozent seines Vermögens sollte man in Edelmetalle respektive Gold oder auch andere Metalle, wie Silber, Platin oder Palladium anlegen?

All dies und noch viel mehr sollte en detail mit einem Profi besprochen werden, denn hierzu gibt es keine pauschalen Antworten. Dass man anfangen sollte, sich peu a peu einen Edelmetallbestand anzulegen, falls man es noch nicht getan hat, steht außer Frage.

Auf goldige zukünftige Zeiten.

Über den Autor:

Florian Müller ist Diplom-Kaufmann und arbeitet seit 2017 bei Solit Fonds – zunächst als Vertriebsleiter und heute als Geschäftsführer kümmert er sich um Anfragen von Vertriebspartnern und Kunden sowie die weitere strategische Ausrichtung des Solit Wertefonds (ISIN: DE000A2AQ952).