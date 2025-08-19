Der Kiosk als Markenzeichen: Wie ein Zufall zur Frankfurter Institution wurde

DAS INVESTMENT: Herr Preissler, Frau Lazić, wir stehen hier an einem Frankfurter Kiosk an der Schnittstelle von Bahnhofs- und Bankenviertel, an dem Columbia Threadneedle Investments und DAS INVESTMENT gemeinsam werben. Hatten Sie schon mal ein Geschäftstreffen am Kiosk?

Florian Preissler: Tatsächlich ist das mein erstes offizielles Treffen am Kiosk – aber ich finde das Format erfrischend und authentisch. Der Kiosk ist eine Institution in Frankfurt, gerade in der Investmentbranche kennt ihn jeder.

DAS INVESTMENT: Sie sind nach einer Zwischenstation bei der Deka wieder zu Columbia Threadneedle zurückgekehrt. Fühlt sich das an wie nach Hause kommen oder eher wie ein Neustart?

Preissler: Ganz klar wie Heimkommen. Wir haben ein starkes, motiviertes Team und eine Unternehmenskultur, die auf Leistung und Zusammenarbeit basiert. Neu für mich persönlich ist die Fusion mit BMO, die nun vollständig abgeschlossen ist. Dadurch sind wir nicht nur größer, sondern auch breiter und noch besser im Markt positioniert – das eröffnet zusätzliche Chancen im deutschen Wholesale-Geschäft.

DAS INVESTMENT: Frau Lazić, Sie sind seit Juli neu im Wholesale-Team. Was hat sich zu ihrer vorherigen Rolle geändert?

Milijana Lazic: Die Verantwortung ist gewachsen – und das im besten Sinne. Ich betreue jetzt zusätzlich zu Finanzvertrieben auch freie Makler, Vermögensverwalter und Pools. Diese Vielfalt motiviert mich sehr – sie erfordert aber auch differenzierte Ansätze in der Kundenansprache.

DAS INVESTMENT: Wie passen Sie Ihre Vertriebsstrategie an die Bedürfnisse von IFAs und Wealth Managern an?

Lazic: Entscheidend ist das Verständnis für das jeweilige Geschäftsmodell. IFAs benötigen flexible, effiziente Lösungen und konkrete Vertriebsunterstützung. Vermögensverwalter wiederum erwarten in der Regel maßgeschneiderte Konzepte – häufig im Rahmen von ihren individuellen Mandaten.

DAS INVESTMENT: Auch in Ihrer Zielgruppe wandeln sich die Kundenbedürfnisse. Welche Rolle spielen Produktinnovationen für Ihr Haus?

Lazic: Innovationsfähigkeit ist für uns strategisch essenziell. Ein konkretes Beispiel: Im Oktober werden wir mit aktiven ETFs an den europäischen Markt gehen. Unsere Strategien gehen auf das Jahr 2010 zurück. Mit diesen Lösungen können wir weitere Kundenbedürfnisse zusätzlich bedienen.

DAS INVESTMENT: Ihr Chef Bernd Klapper sagte neulich: „Das regionale Bankgeschäft ist unser Wachstumsmotor in Deutschland. Wir werden diesen Bereich gezielt weiter ausbauen. Dabei gilt das Bankgeschäft als relativ traditionell und wenig digital. Warum setzen Sie darauf so große Hoffnungen?

Preissler: Sparkassen und Genossenschaftsbanken haben eine enorme Marktreichweite und pflegen stabile, langfristige Kundenbeziehungen. Genau hier setzen wir an. Unser Ziel ist es, Partner auf Augenhöhe zu sein und nachhaltiges Wachstum gemeinsam mit diesen Häusern zu gestalten. Wir investieren dafür gezielt in den Ausbau unseres Teams – zuletzt mit Patrick Möbs, ein weiterer Kollege wird zeitnah folgen.

DAS INVESTMENT: Wenn angelsächsische Anbieter sagen, sie wollen im deutschen Wholesale-Markt wachsen, verstehen sie aber oft nicht, wie der Markt hier funktioniert.

Preissler: Man muss den Markt kennen – nicht nur strukturell, sondern auch kulturell. Mit über 300 Sparkassen und rund 700 Genossenschaftsbanken ist der Bankenmarkt extrem vielschichtig. Erfolgreiche Partnerschaften entstehen nur, wenn man die Sprache der Kunden spricht und deren Herausforderungen wirklich versteht. Dafür braucht es engagierte Expertenteams mit echter Nähe zur Praxis.

DAS INVESTMENT: Frau Lazic erwähnte, dass Columbia Threadneedle Investments bald aktive ETFs anbieten wird. Ist es aus Ihrer Sicht eine interessante Lösung für die Regionalbanken?

Preissler: Viele Genossenschaftsbanken und Sparkassen nutzen bereits ETFs – unsere aktiven ETFs schaffen hier echten Mehrwert. Sie unterscheiden sich klar von passiven Produkten, indem sie aktives Research, höhere Tracking Errors und fokussierte Portfolios verbinden. Das Feedback von den Regionalbanken auf unserer Roadshow im Juli war hier durchweg positiv.

DAS INVESTMENT: Was erwartet die Kunden dann?

Preissler: Die Kombination aus fundamentalem Research und quantitativen Ansätzen bietet das Beste aus beiden Welten – aktiv und passiv. Unsere aktiven ETFs sind ein innovatives Produkt – mit klarer Abgrenzung zum Wettbewerb und starker Relevanz für Berater, die mehr wollen als eine reine Indexabbildung.

DAS INVESTMENT: Was ist bei Treasuries gerade das gefragteste Produkt?

Preissler: Aktuell besonders gefragt sind European Corporate Bonds ex Financials – unter anderem wegen der geringeren Eigenkapitalunterlegung. Daneben bleibt auch die Nachfrage nach Aktienlösungen stabil.

DAS INVESTMENT: Frau Lazić, kommen wir nochmal auf den Kiosk zurück, an dem wir dieses Gespräch führen. Welche Schlagzeile auf einer Zeitung würden Sie sich für das Jahr 2030 wünschen?

Lazic: „Columbia Threadneedle weiter erfolgreich gewachsen – gemeinsam mit starken Partnern.“

Über die Interviewten:

Florian Preissler ist Leiter Regionalbanken bei Columbia Threadneedle Investments und betreut Sparkassen sowie Genossenschaftsbanken.

Milijana Lazic verantwortet seit Juli 2025 als Sales Director den Vertrieb bei IFAs, Vermögensverwaltern und Pools für Columbia Threadneedle Investments. Zuvor war sie im Key Account Management der DWS tätig.