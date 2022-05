Für den Vertrieb Dialog Versicherungen finden Nachfolger für Florian Sallmann

Jürgen Karthaus tritt die Nachfolge von Florian Sallmann an und leitet ab sofort den Vertrieb bei den Dialog Versicherungen. In dieser Funktion verantwortet Karthaus das Team aus Bereichsdirektoren und Maklerbetreuern in den Geschäftsfeldern Biometrie und Komposit im Firmen- sowie Privatkundenbereich.

Zudem kommt Thomas Fischer zum 1. Juni als Leiter für den Geschäftsbereich betriebliche Altersvorsorge (bAV). Die bisherige Leiterin Nadine Beeckmann verlässt das Unternehmen zum 30. Juni auf eigenen Wunsch.