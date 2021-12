Flossbach, Carmignac und Pesarini: Jeder setzt auf ein Zukunftsszenario

Der Herdentrieb – laut Boris Pasternak die letzte Zuflucht für Unbegabte – hat an den Finanzmärkten selten Gutes hervorgebracht. Vor diesem Hintergrund müssen die Alarmglocken schlagen, wenn im Fondsvertrieb ein großer Teil neuer Mittel seit geraumer Zeit auf lediglich drei Produkte entfällt: Flossbach von Storch Multiple Opportunities, Carmignac Patrimoine und Ethna-Aktiv E.Immerhin – das ist das Beruhigende – sind alle drei genannten Produkte von ihrer Konstruktion her nicht im Entferntesten mit später für viele Anleger verlustreichen Top-Sellern früherer Epochen vergleichbar. Anders als bei einem Deka Telemedien oder einem Nordasia.com konzentrieren sich ihre Manager nicht auf einen kurzlebigen Modetrend, und sie stoßen mit ihrem bislang erreichten Volumen auch nicht an Grenzen wie ein SMH-Special-Fonds I, ein Mercury Eastern European oder ein Fidelity European Growth.Bert Flossbach, Edouard Carmignac und Luca Pesarini streuen das ihnen anvertraute Kapital über verschiedene Anlageklassen und Regionen, und sie haben dabei in der Vergangenheit über unterschiedliche Marktphasen hinweg viel Geschick und Umsicht bewiesen. Und doch, die Glocke bleibt aktiviert. Denn Flossbach, Carmignac und Pesarini sind auch deshalb so erfolgreich, weil sie den Mut haben, ihr Portfolio konsequent auf ein von ihnen erwartetes Zukunftsszenario auszurichten. Was ist, wenn die Herde diese Konsequenz einmal nicht mehr zu schätzen weiß?