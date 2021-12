Flossbach, Ethna, DJE Zwei Fonds im Plus: So kamen 10 Topseller-Mischfonds durch den Brexit

Die Brexit-Entscheidung löste Panik an den Börsen aus. Der MSCI World landete am Freitagabend mit 1.216 Punkten rund 4 Prozent unter dem Vortagswert. Der S&P 500 sackte am Freitag um 3 Prozent auf knapp 2.050 Punkte ab. Auch beim FTSE 100 betrug der Minus rund 3 Prozent. Wesentlich schlechter lief es für den Eurostoxx, der an einem einzigen Tag um knapp 8 Prozent nach unten rauschte. Der deutsche Leitindex Dax rutschte zeitweise um bis zu 10 Prozent ins Minus und schloss am Ende des Tages rund 7 Prozent unter dem Vortagswert.

Zu den Krisengewinnern hingegen zählen Gold und US-Treasuries. Das Edelmetall stieg an nur einem Tag um 8,3 Prozent (auf Euro-Basis). Die US-Treasures verzeichneten einen Gewinn von 3 Prozent (auf Euro-Basis). Der Index für globale Anleihen Barclay Aggregate Bond ging leicht um knapp 1 Prozent nach oben. Auch Bundesanleihen sind leicht gestiegen.