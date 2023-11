Teilen

In Köln-Deutz „Schmuckstück“ - Flossbach von Storch will neue Unternehmenszentrale bauen

Der Vermögensverwalter Flossbach von Storch will eine neue Unternehmenszentrale bauen. Im bisherigen Büroturm in Köln ist mittlerweile nicht mehr genügend Platz für alle Mitarbeiter. Ein Standort ist bereits gefunden, der nach ersten Plänen 120 Meter hohe Neubau sorgt für Gesprächsstoff in der Domstadt.