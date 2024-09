Schafföner, Schmidt und Stollenwerk waren erst im vergangenen Jahr in den Vorstand aufgerückt. Komplettiert wurde der Vorstand bislang von den Unternehmensgründern Bert Flossbach und Kurt von Storch. Der Schritt sei jedoch kein Hinweis darauf, dass die Gründer kürzertreten würden, erklärte das Unternehmen – im Gegenteil: „Er stellt sicher, dass sie noch möglichst lange an Bord bleiben und die Unternehmensentwicklung vorantreiben können.“

Für den Rechtsformwechsel nennt das Unternehmen zwei Hauptgründe: So spiegele die neue Rechtsform die zunehmend internationale Ausrichtung des Unternehmens besser wider. Ein weiterer Grund sei die Nachfolgeplanung, denn die SE-Struktur biete mehr Flexibilität bei der langfristigen Unternehmensführung. „Die SE gibt uns die Möglichkeit, eine generationenübergreifende Institution zu schaffen“, so Kurt von Storch.

Der Verwaltungsrat einer SE habe im Vergleich zum Aufsichtsrat der AG einen größeren Gestaltungsspielraum. Das helfe „bei einer nachhaltigen Ausrichtung der Firma“. Dem Aufsichtsrat von Flossbach von Storch gehören aktuell neben Johanna Hey der ehemalige Bayer-Finanzvorstand Klaus Kühn an, der den Vorsitz innehat, sowie Helmut Zahn, ehemaliger Geschäftsführer der Investmentfirma Mercura Capital.

Neue Leitung: Wie die Gründer mögliche Nachfolger aufbauen

Für die Gründer ist die Nachfolgeplanung schon länger ein Thema. Im Jahr 2011 starteten sie ein Partnerschaftsmodell, „das Führungskräfte langfristig an das Unternehmen bindet“, wie es heißt. Leitende Angestellte würden auf diese Weise am Unternehmenserfolg beteiligt, Aktionäre von Flossbach von Storch sind sie allerdings nicht.

Bislang hat der Vermögensverwalter sieben Partner ernannt:

Marcus Stollenwerk , Leiter Vermögensverwaltung und Mitglied der Geschäftsführung

, Leiter Vermögensverwaltung und Mitglied der Geschäftsführung Till Schmidt, Leiter Legal & Compliance und Mitglied der Geschäftsführung

Leiter Legal & Compliance und Mitglied der Geschäftsführung Tobias Schafföner , Leiter Investmentmanagement und Mitglied der Geschäftsführung

, Leiter Investmentmanagement und Mitglied der Geschäftsführung Philipp Vorndran , Kapitalmarktstratege

, Kapitalmarktstratege Andreas Eickhoff , Bereichsleiter Aktien-Research

, Bereichsleiter Aktien-Research Sven Brouwers , Leitung Portfoliomanagement Vermögensverwaltung

, Leitung Portfoliomanagement Vermögensverwaltung Christian Schlosser, Bereichsleiter Business Development und Vorstand der Tochtergesellschaft Flossbach von Storch Invest

Zu den Partnern zählen damit bereits die drei Geschäftsführer sowie vier weitere Führungskräfte aus dem Unternehmen.

Neue Verwahrstelle: Wechsel von DZ Privatbank zu BNP Paribas

Ein weiterer Baustein in Richtung Internationalisierung: Im Juni gab Flossbach von Storch den Wechsel der Verwahrstelle bekannt. Ab November wird die französische Großbank BNP Paribas Partner für die Fondsverwahrung. „Wir müssen sicherstellen, dass wir künftig auch jenseits unseres Heimatmarktes erstklassigen Service bieten. BNP Paribas ist weltweit, über die verschiedenen Zeitzonen hinweg, vernetzt“, begründete Christian Schlosser, Vorstand der Flossbach von Storch Invest und Partner bei der Muttergesellschaft. Bisher hatte die DZ Privatbank als Verwahrstelle des Unternehmens fungiert.

Neuer Standort: Start in München, Bekenntnis zu Köln

Sowohl in Deutschland als auch europaweit baut Flossbach von Storch seine Präsenz aus. In Deutschland ist die Vermögensverwaltung mittlerweile an drei Standorten vertreten. Sitz und Hauptverwaltung befinden sich in Köln. Auch die Mitarbeiter des Portfoliomanagements haben ihren Sitz in der Rheinstadt. Im aktuellen Büro, dem Triangel-Turm, wird es allerdings eng. Daher plant der Vermögensverwalter den Bau einer neuen Zentrale im Kölner Stadtteil Deutz.

Im Jahr 2019 wurde der zweite Deutschland-Standort in Frankfurt eröffnet. Zum Start waren dort zehn Mitarbeiter tätig, vor allem aus dem Vertrieb. Einige Mitarbeiter pendeln zwischen Frankfurt und Köln, darunter Thomas Mayer, Chef des Flossbach von Storch Research Institute. Eine Standortleitung gibt es laut dem Vermögensverwalter nicht.

Anders in München: Der dritte Deutschland-Standort des Vermögensverwalters wurde im März dieses Jahres eröffnet. Die Standortleitung hat Margit Pöttmesser inne, die Flossbach von Storch kürzlich außerdem zur Leiterin Private Mandanten Deutschland ernannt hat. Damit ist die Vertriebsexpertin nun bundesweit für die Betreuung privater Kunden verantwortlich. Sie berichtet an Vorstand Marcus Stollenwerk. Am Standort in München sollen zunächst vier bis fünf Mitarbeiter tätig sein.

Europaweit ist Flossbach von Storch zudem in Luxemburg, Mailand, Madrid, Zürich, Wien und Brüssel vertreten. In Luxemburg sitzt die für die Fondsadministration zuständige Tochtergesellschaft Flossbach von Storch Invest. Insgesamt kommt das Unternehmen über alle Standorte hinweg nach eigenen Angaben auf mehr als 350 Mitarbeiter.