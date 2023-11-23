Aktien versus Anleihen Wie Bert Flossbach sich nach der Zinswende aufstellt

Wie Bert Flossbach sich nach der Zinswende aufstellt
Geschichte wiederholt sich bekanntlich nicht. Aber reimt sie sich? Noch ist es zu früh, das mit Sicherheit zu sagen, zumindest mit Blick auf die Entwicklung der Zinsen und der Inflation. Doch Bert Flossbach, Mitgründer der Kölner Fondsboutique Flossbach von Storch und Fondsmanager des mehr als 36 Milliarden Euro schweren Fonds „Multiple Opportunities“, ist lang im Geschäft und mahnt mit einem Blick zurück in die Geschichte: In den späten 70ern, frühen 80ern herrschte ein Zinsniveau von 20 Prozent, die Leitzinsen der Fed lagen damals bei bis zu 15 Prozent. „Das waren Inflationsraten, die nochmal ein Stockwerk über dem lagen, was wir jetzt sehen.“