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Fonds

Flossbach von Storch baut Vertriebsteam aus

Wechsel von Armira Flossbach von Storch baut Vertriebsteam aus

Der Vermögensverwalter Flossbach von Storch hat einen Neuzugang im Vertriebsteam: Margit Pöttmesser ist künftig für den Kölner Asset Manager tätig, der das Vermögensverwaltungsgeschäft in den kommenden Jahren ausbauen will.

Margit Pöttmesser
Margit Pöttmesser: Sie wechselt von Armira in den Vertrieb von Flossbach von Storch. | Bildquelle: Flossbach von Storch
Von  | ehem. Redakteur
Aktualisiert am:

Der Vermögensverwalter Flossbach von Storch hat einen Neuzugang im Vertriebsteam: Margit Pöttmesser ist künftig für den Kölner Asset Manager tätig.

Margit Pöttmesser: Zuvor bei Armira und Feri Trust

Pöttmesser kommt von der Münchener Beteiligungsgesellschaft Armira, wo sie zuletzt den Bereich Investor Relations geleitet hat und als Mitglied des Executive Comittees für die Betreuung von Unternehmerfamilien und die Neukundengewinnung verantwortlich war. Zuvor hat sie 14 Jahre bei Feri Trust gearbeitet, unter anderem als Leiterin der Niederlassung in München.

„Margit Pöttmesser verfügt über ausgeprägte Kunden- und Kapitalmarktkompetenz und ist eine wertvolle Verstärkung für das Team“, sagt Marcus Stollenwerk, Partner und Leiter der Vermögensverwaltung bei Flossbach von Storch.

 

Marcus Stollenwerk: „Wir sehen in dem Bereich Potenzial für weiteres Wachstum“

Die klassische Vermögensverwaltung, zu der auch das Geschäft mit institutionellen Investoren zählt, soll in den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden. „Wir sehen in dem Bereich Potenzial für weiteres Wachstum“, sagt Stollenwerk. Das wolle man auch personell unterlegen, dabei aber mit Augenmaß vorgehen.

 

 

 

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