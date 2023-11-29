Erst im Oktober berief Flossbach von Storch Till Schmidt in den Vorstand. Nun rücken zwei weitere Personen nach - und einer verlässt den Vorstand.

Kölner Vermögensverwalter Zwei rein, einer raus: Flossbach von Storch baut seinen Vorstand um

Marcus Stollenwerk (links) und Tobias Schafföner rücken in den Vorstand von Flossbach von Storch auf.

Der Kölner Vermögensverwalter Flossbach von Storch treibt den Umbau seines obersten Führungsgremiums weiter voran. Nach der Ernennung von Till Schmidt im Oktober wird der Vorstand ab dem 1. Januar 2024 um zwei weitere Mitglieder verstärkt: Tobias Schafföner und Marcus Stollenwerk. Gleichzeitig scheidet Dirk von Velsen aus dem Vorstand aus.

Tobias Schafföner, 37 Jahre, ist Partner bei Flossbach von Storch und kam 2012 zum Unternehmen. Er leitet das Portfoliomanagement der Strategiefonds sowie die digitale Vermögensverwaltung Flossbach von Storch One.

Marcus Stollenwerk, 50 Jahre und ebenfalls Partner, ist seit 2020 Leiter der Vermögensverwaltung. Vor seiner Zeit bei Flossbach von Storch verantwortete er das Wealth Management der UBS in Deutschland.

„Das Wachstum der vergangenen Jahre und die zunehmende Komplexität erfordern, dass wir die Aufgaben auf mehrere Schultern verteilen“, erklärt der Aufsichtsratsvorsitzende Klaus Kühn.

Dirk van Velsen verlässt Vorstand auf eigenen Wunsch

Dirk von Velsen, seit 2008 im Vorstand bei Flossbach von Storch, scheidet auf eigenen Wunsch aus. Kurt von Storch, Gründer und Vorstandsmitglied, dankt von Velsen für seinen Dienst in den vergangenen Jahren. Mitgründer Bert Flossbach ergänzt: „Ohne ihn wäre das Unternehmen nicht da, wo es heute steht.“

Flossbach von Storch wurde 1998 gegründet und zählt mit einem verwalteten Vermögen von rund 70 Milliarden Euro und 340 Mitarbeitern zu den größten unabhängigen Investmentmanagern in Europa.