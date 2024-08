Eine aktuelle Studie des Flossbach von Storch Research Institute wirft ein kritisches Licht auf die Subventionspraxis für deutsche Großunternehmen. Die Analyse zeigt, dass die 40 im Dax gelisteten Konzerne in den vergangenen acht Jahren erhebliche staatliche Zuwendungen erhalten haben – und das trotz beachtlicher Gewinne.

Laut der Untersuchung flossen zwischen 2016 und 2023 insgesamt zwischen 35 und 44 Milliarden Euro an Subventionen an die Dax-Unternehmen. Besonders auffällig ist der drastische Anstieg in den vergangenen Jahren: Während bis 2018 jährlich etwa 2 Milliarden Euro gezahlt wurden, erreichten die Zahlungen 2023 mit 10,7 Milliarden Euro einen neuen Höchststand.

Die Studie stellt fest: „Das Ausmaß, in dem profitabel wirtschaftende Konzerne mit öffentlichen Geldern versorgt werden, ist über die vergangenen Jahre drastisch angestiegen. Im Jahr 2023 wurden mehr als fünfmal so viele Subventionen an deutsche Großkonzerne ausgezahlt wie noch im Jahr 2016.“

Eon ist Hauptprofiteur der Subventionen