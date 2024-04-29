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Flossbach von Storch: Der steile Aufstieg in Bildern
Vermögensverwaltung made in Köln Der steile Aufstieg von Flossbach von Storch
Zügig wachsen: Im Jahr 1998 gründen Bert Flossbach und Kurt von Storch die Vermögensverwaltung Flossbach von Storch. Schon der älteste im Netz verfügbare Jahresabschluss lässt eine enorme Dynamik erahnen. Liegt der bilanzielle Unternehmensgewinn der Kölner 2004 noch bei 1,4 Millionen Euro, sind es 2005 bereits 2,1 Millionen Euro und 2006 gar 3,2 Millionen Euro. Im Aufsichtsrat sitzt damals schon ein gewisser Philipp Vorndran, Volkswirt bei der Credit Suisse, der in dieser Bildstrecke noch einige Male auftauchen wird. Im Durchschnitt arbeiten 2006 bei Flossbach von Storch 23 Angestellte sowie die zwei Vorstände Bert Flossbach und Kurt von Storch.
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