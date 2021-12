Flossbach von Storch ernennt neuen Vertriebsdirektor für den Schweizer Markt

Bernhard Utiger (43) übernimmt ab sofort den Posten des Vertriebsdirektors im Züricher Büro des Vermögensverwalters Flossbach von Storch. In seiner neuen Position verantwortet er das Geschäft mit Vertriebspartnern und institutionellen Kunden in der Schweiz.Utiger betreute zuletzt unabhängige Vermögensverwalter, Banken und Versicherungen für J.P. Morgan Asset Management. Zuvor war er in einer ähnlichen Position bei Julius Bär in Zürich tätig. Insgesamt verfügt der 43-jährige über zwölf Jahre Vertriebserfahrung auf dem Schweizer Markt.Flossbach von Storch möchte neben dem Privatkundengeschäft vermehrt Publikumsfonds in der Schweiz verkaufen. Der Fokus liegt dabei auf dem Vertrieb der Publikumsfonds über unabhängige Vermögensverwalter, Family Offices, Banken, Versicherungen und weitere Vertriebspartner.