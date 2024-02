Flossbach von Storch eröffnet Standort in München

Flossbach von Storch eröffnet einen dritten Standort in Deutschland. In der Münchener Innenstadt soll Margit Pöttmesser den Standort am Promenadenplatz leiten. Die Eröffnung ist für März geplant, wie ein Sprecher des unabhängigen Vermögensverwalters auf Anfrage mitteilt. Vier bis fünf Mitarbeiter werden zunächst dort arbeiten.

Pöttmesser kennt München bereits gut. Sie wechselte im Mai zu Flossbach von Storch und leitete davor bei der Münchener Beteiligungsgesellschaft Armira den Bereich Investor Relations. Dort war sie als Mitglied des Exekutivkomitees für die Betreuung von Unternehmerfamilien und die Neukundengewinnung verantwortlich. Zuvor arbeitete sie 14 Jahre lang bei Feri Trust, unter anderem als Leiterin der Niederlassung in München.

Flossbach von Storch verfolgt derzeit ambitionierte Ziele für die eigene Vermögensverwaltung. Kurt von Storch hat als Ziel ausgegeben, zum führenden Ansprechpartner für private und mittelständische Vermögen zu werden. Dafür soll neues Personal eingestellt werden. Die Eröffnung des Standortes München passt zu diesem Ziel.

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Daily“. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT daily (börsentäglich) Newsletter DAS INVESTMENT am Sonntag (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz des Versanddienstleisters June Online Marketing, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Neue Zentrale in Köln geplant

Der Wachstumskurs von Flossbach von Storch ist auch einer der Gründe, warum der Vermögensverwalter eine neue Zentrale im Kölner Stadtteil Deutz bauen möchte. Denn inzwischen kommen nicht mehr alle Mitarbeiter im aktuellen Büro, dem Triangel-Turm, unter. Bis zu 120 Meter soll die neue Zentrale hoch werden, einen Entwurf will man im April auswählen.

Flossbach von Storch hatte bereits zum Ende vergangenen Jahres den Vorstand vergrößert. Der Kölner Vermögensverwalter wurde 1998 gegründet und zählt mit einem verwalteten Vermögen von rund 70 Milliarden Euro und 340 Mitarbeitern (Stand 1. November 2023) zu den größten unabhängigen Investmentmanagern in Europa. Neben dem Stammsitz in Köln hat der Vermögensverwalter in Deutschland seit 2019 noch einen Standort in Frankfurt am Main.