Flossbach von Storch: Gründer geben Mehrheit ab

„Das Schöne ist jetzt, dass uns keiner sagt, was wir tun und was wir lassen sollen", begründet Kurt von Storch den Schritt im Interview mit dem Manager Magazin . Die Stiftungslösung soll vor allem den Fortbestand des 1998 gegründeten Unternehmens sichern.

Bert Flossbach (63) und Kurt von Storch (64) haben die Mehrheit ihrer Anteile an der Flossbach von Storch AG in Familienstiftungen eingebracht. Die beiden Gründer des größten bankenunabhängigen Vermögensverwalters Deutschlands übertragen jeweils etwa 45 Prozent in separate Familienstiftungen. Die restlichen 10 Prozent liegen bei Mitarbeitern.

Geschäftlich steht der Vermögensverwalter derzeit vor Herausforderungen. Im Jahr 2024 zogen Anleger 3,49 Milliarden Euro aus den Publikumsfonds ab , was laut Flossbach-Partner Christian Schlosser aber ein branchenweites Phänomen sei. Mit der Rückkehr des Zinses habe sich der Trend umgekehrt – das Geld fließe seit einiger Zeit stetig aus den Multi-Asset-Fonds in klassische Zinsprodukte.

Erbschaftsteuer als treibender Faktor

Ein wichtiger Grund für die Stiftungslösung ist die Vermeidung hoher Erbschaftsteuerforderungen. „Die Erbschaftsteuer ließe sich nur durch den Teilverkauf der Firma decken, da reden wir über Summen, die jede Portokasse sprengen würden“, erklärt Bert Flossbach.

Der Wechsel in die Stiftungsstruktur ist Teil einer umfassenderen Nachfolgeplanung:

2018: Einführung eines Partnerschaftsmodells zur Beteiligung von Führungskräften

2023: Erweiterung der Geschäftsführung um drei jüngere Kollegen

2024: Rechtsformwechsel zur SE für mehr Flexibilität in der Unternehmensführung

Klare Regeln für die nächste Generation

Die operative Führung bleibt zunächst bei den Gründern. Flossbach fungiert als geschäftsführender Direktor und Verwaltungsrat, von Storch als Vorsitzender des Verwaltungsrats.

Für die nächste Generation gibt es keine Automatismen: Die Kinder der Gründer können zwar die Eigentümerseite übernehmen, operativ einsteigen dürfen sie aber nur bei nachgewiesener Kompetenz. „Es wäre ein schlechtes Signal an die Mitarbeiter, wenn wir denen jemanden qua Geburtsrecht vor die Nase setzen würden“, so von Storch.

Trend zur Stiftungslösung

Mit der Überführung in Familienstiftungen reiht sich Flossbach von Storch in einen Trend der Branche ein. Erst kürzlich hatte Hendrik Leber die Mehrheit seiner Fondsgesellschaft Acatis in die Araucaria Familienstiftung mit Sitz in München überführt.

In welchem Zusammenhang die Familienstiftungen mit der 2006 gegründeten Flossbach von Storch Stiftung stehen, die ihren Sitz in Köln hat, ist bislang nicht bekannt.

Im Gegensatz zu anderen großen Vermögensverwaltern, die in den vergangenen Jahren verkauft wurden oder an die Börse gegangen sind, sichert Flossbach von Storch damit seine Unabhängigkeit. Die Stiftungslösung ermöglicht es den Gründern, ihre Vorstellungen von nachhaltigem Vermögensaufbau auch über Generationen hinweg zu bewahren.