betriebliche Altersversorgung (bAV) Flossbach von Storch öffnet seine Betriebsrenten-Portfolios für Firmenkunden

Der Vermögensverwalter Flossbach von Storch (FvS) erweitert sein Angebot an Dienstleistungen für mittelständische Unternehmen. Künftig können Arbeitgeber die Beiträge zur betrieblichen Altersversorgung (bAV) ihrer Mitarbeiter in Form einer wertpapiergebundenen Direktzusage über die FvS-Vermögensverwaltung investieren. Hierfür stehen den Firmenkunden die gleichen Anlagestrategien offen, die das Kölner Unternehmen auch für die bAV seiner eigenen 340 Mitarbeiter nutzt.

„Im Alter keine finanziellen Sorgen haben – was nach einem langen Arbeitsleben so selbstverständlich klingt, erscheint mit Blick auf die Probleme der gesetzlichen Rentenkasse unsicherer denn je“, sagt FvS-Gründer und -Vorstand Kurt von Storch. „Als Unternehmer fühlen wir uns verpflichtet, zur wirtschaftlichen Unabhängigkeit unserer Mitarbeiter beizutragen – mit einer leistungsstarken betrieblichen Altersvorsorge. Diese Altersvorsorge bieten wir ab sofort auch anderen Unternehmern an.“

„bAV auch für Gesellschafter-Geschäftsführer“

Das neue Angebot zur Betriebsrente richte sich demnach nicht nur an die klassische Belegschaft, sondern könne „auch für Gesellschafter-Geschäftsführer eine sinnvolle Lösung“ sein. FvS legt bei dem neuen bAV-Service besonderen Wert auf Transparenz und Nachvollziehbarkeit, weshalb die Verträge jederzeit über einen digitalen Zugang einsehbar sind: Mit wenigen Klicks kann der Kunde nachverfolgen, in welche Anlageklassen und Einzeltitel und in welchen Weltregionen sein Geld für den Ruhestand aktuell investiert ist.

Die global diversifizierten Mischportfolios werden aktiv gemanagt. „Sie orientieren sich dabei an den Bedürfnissen des jeweiligen Unternehmens“, heißt es von dem inhabergeführten Investmentmanager. Mithilfe von Adesso Benefit Solutions könnten zudem kundenspezifische bAV-Anforderungen berücksichtigt werden. Der Kooperationspartner betreibt auch das Arbeitgeberportal für die digitale Kommunikation mit der Personalabteilung und kann die Kunden als Aktuar und Rechtsberater betreuen. Den Unternehmen stellt FvS jeweils ein komplettes Paket zur Verfügung, für deren wesentliche Bestandteile eine fixe All-in-Gebühr anfällt.