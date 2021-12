Flossbach von Storch FvS-Vertrieb wird neu aufgestellt

„Wir bekamen viele Anfragen für Schulungen oder Endkundenveranstaltungen, die wir aus Kapazitätsgründen absagen mussten“, zitiert Fonds professionell Oliver Morath, der seit Juli den Vertrieb und das Business Development bei FvS leitet. „Künftig müssen wir nicht mehr so oft Nein sagen.“Das sei ein „klares Bekenntnis zu diesem Marktsegment in Deutschland“, so Morath weiter. Im Norden der Republik übernehme Jürgen Meyer, in der Mitte Andreas Wendeberg und im Süden Jens Recklebe die Betreuung der IFAs, Finanzvertriebe und Maklerpools. Sie hatte Susanne Scarpinati bislang nur mit Andreas Wendeberg betreut.