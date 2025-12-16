Flossbach von Storch holt zwei Führungskräfte in die Geschäftsführung – darunter einen IT-Experten, der erst seit diesem Jahr im Unternehmen ist.

Christian Schlosser und Tobias Hirsch rücken in die Geschäftsführung bei Flossbach von Storch

Flossbach von Storch erweitert zum Jahreswechsel seine Geschäftsführung. Mit Christian Schlosser (42) und Tobias Hirsch (49) rücken zwei Führungskräfte in das Leitungsgremium auf. Die Berufungen stehen unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Bafin.

Christian Schlosser arbeitet seit 2014 für Flossbach von Storch und wurde 2023 zum Partner ernannt. Seit 2025 verantwortet er den Wholesale-Bereich im In- und Ausland. Tobias Hirsch kam im März 2025 zum Unternehmen und leitet den Bereich Informationstechnologie und Daten. Zuvor war er unter anderem für Bain & Company und Accenture tätig.

„Wir sind sehr froh, die beiden für die neue Aufgabe gewonnen zu haben", sagt Kurt von Storch, Vorsitzender des Verwaltungsrates. Es sei wichtig, dass Vertrieb und IT langfristig in der Geschäftsführung vertreten seien.

Neben Schlosser und Hirsch gehören Till Schmidt (43), Tobias Schafföner (39) sowie Marcus Stollenwerk (52) der Geschäftsführung an.

Partnerkreis ebenfalls erweitert

Auch der Partnerkreis wurde jüngst erweitert. Thomas Lehr wird ab dem 1. Januar 2026 Teil des Partnerkreises bei Flossbach von Storch, wie das Unternehmen gegenüber DAS INVESTMENT bestätigte.

Lehr ist seit Anfang 2017 als Kapitalmarktstratege bei dem Vermögensverwalter tätig. Zuvor arbeitete er unter anderem für die Credit Suisse Gruppe sowie die Berenberg Bank Schweiz und Deka Investment.

Ebenfalls Mitglieder des Partnerkreises sind bereits Philipp Vorndran, Marcus Stollenwerk, Tobias Schafföner, Andreas Eickhoff, Sven Brouwers, Christian Schlosser, Till Schmidt sowie Michael Barsuhn und Michael Illig.

Flossbach von Storch verwaltet rund 70 Milliarden Euro und beschäftigt 400 Mitarbeiter.