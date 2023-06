Von Allianz GI Flossbach von Storch holt Neuzugang für den internationalen Vertrieb

Flossbach von Storch will sein internationales Geschäft weiter ausbauen und holt Natasha Latich von Allianz Global Investors (Allianz GI). Sie soll als neue Leiterin für den internationalen Vertrieb (Head of International Distribution) unter anderem den Fondsvertrieb in den Auslandsmärkten vorantreiben. Neben Deutschland sind die Publikumsfonds von Flossbach von Storch auch in Italien, Spanien, Portugal, Österreich, Belgien, Luxemburg und in der Schweiz erhältlich.

Natasha Latich: Zuletzt im internationalen Vertrieb für Allianz GI tätig

Rund 16 Jahre war Natasha Latich zuvor bei Allianz GI im Vertrieb tätig, zuletzt als Leiterin internationale Banken (Managing Director, Head of Global Banks) in München. Zuvor hat sie auch in Singapur und New York für die deutsche Kapitalverwaltungsgesellschaft gearbeitet.

„Natasha Latich verfügt über ein sehr feines Gespür für die Besonderheiten internationaler Märkte und die Bedürfnisse unserer Vertriebspartner vor Ort; sie ist zudem sehr gut vernetzt innerhalb der Branche“, kommentiert Kurt von Storch, Gründer und Vorstand von Flossbach von Storch, den Neuzugang. Von Storch hatte im Herbst vergangenen Jahres ambitionierte Ziele für die Vermögensverwaltung des Unternehmens formuliert. Über die Wachstumspläne sprach Marcus Stollenwerk, Leiter Vermögensverwaltung, mit dem private banking magazin.

Erst Mitte Mai vermeldete Flossbach von Storch mit Margit Pöttmesser einen Neuzugang im Vertrieb. Pöttmesser ist für das Vermögensverwaltungsgeschäft des Kölner Asset Managers zuständig, das auch das Geschäft mit institutionellen Investoren umfasst. Flossbach von Storch zählt mit einem verwalteten Vermögen von rund 70 Milliarden Euro und 340 Mitarbeitern zu den größten unabhängigen Investmentmanagern in Europa.