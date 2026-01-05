Die Hyperscaler investieren bis 2029 rund 2,5 Billionen Dollar in KI. Ab 2030 drohen Abschreibungen in Höhe ihrer heutigen Gewinne. Geht diese Rechnung auf?

Der Kölner Vermögensverwalter Flossbach von Storch hat in seinem aktuellen Kapitalmarktbericht 2025 eine bemerkenswerte Rechnung aufgemacht. Sie betrifft die vier großen sogenannten Hyperscaler Amazon, Alphabet, Meta und Microsoft – jene Unternehmen, die den KI-Investitionsboom maßgeblich vorantreiben.

Legt man die Schätzungen der Finanzanalysten zugrunde, ergibt sich für die vier Konzerne ein Investitionsbudget von insgesamt rund 2,5 Billionen US-Dollar für die Jahre 2025 bis 2029. Das entspricht etwa 500 Milliarden Dollar pro Jahr – allein für KI-Infrastruktur.

Die Abschreibungswelle rollt an

Doch diese Investitionen haben Folgen, die erst zeitverzögert sichtbar werden. Bei einer Abschreibungsdauer von sieben Jahren rollen ab 2030 zusätzliche Abschreibungen von jährlich 400 bis 500 Milliarden US-Dollar auf die Hyperscaler zu. Das ist in etwa so viel wie der heutige Gewinn dieser Unternehmen, rechnet Flossbach von Storch vor. Und das entspreche rund 15 Prozent des operativen Gewinns aller S&P-500-Unternehmen.

Natürlich sei davon auszugehen, dass die Investitionen auch Erträge produzieren, schreibt das Analystenteam um Bert Flossbach. Diese müssten allerdings gigantisch ausfallen. Legt man eine Kapitalrendite von 10 bis 15 Prozent zugrunde, müssten die Investitionen ab 2030 einen jährlichen Zusatzertrag von 250 bis 367 Milliarden US-Dollar erzielen. Zum Vergleich: Der Gesamtgewinn der vier Unternehmen betrug 2025 insgesamt 412 Milliarden Dollar – nach vorläufigen Zahlen.

Woher sollen die Erträge kommen?

Das Umsatzpotenzial aus Abonnements von Sprachmodellen wie ChatGPT oder Gemini sei kaum mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein, analysiert Flossbach von Storch. Selbst bei 200 Millionen zahlenden Nutzern ergebe sich ein Jahresumsatz von nur 48 Milliarden Dollar.

Das Gros müsse durch den Verkauf von Cloud-Rechenkapazität oder steigende Werbeeinnahmen erlöst werden. Das gelinge nur, wenn Firmenkunden durch KI ihren Umsatz steigern oder Kosten senken können. Die meisten Unternehmen werden mit KI allerdings keine neuen Umsatzquellen auftun können, argumentieren die Analysten. Der Einsatz von KI sei kein Alleinstellungsmerkmal – so wie Telefon oder Internet es auch nicht gewesen seien. Deshalb seien Kosteneinsparungen der offensichtlichste Anreiz.

Oracle als Warnsignal

Der Bericht illustriert die aktuelle Marktstimmung am Beispiel Oracle. Am 9. September 2025 meldete der Softwarekonzern neue Aufträge über 300 Milliarden US-Dollar. Der Aktienkurs schoss um 36 Prozent nach oben.

Wenige Tage später stellte sich heraus: Hinter der Orderflut steckte praktisch nur OpenAI – ein Unternehmen, das noch nicht genügend Geld verdient, um die bestellte Rechenleistung zu bezahlen. Ende Oktober setzte die Korrektur ein, bis Dezember wurde aus dem Marktwertanstieg von 250 Milliarden ein Verlust von 170 Milliarden Dollar.

Keine Dotcom-Blase – aber auch kein risikoloser Boom

Anders als zur Jahrtausendwende treibe der aktuelle KI-Boom etablierte, hochprofitable Unternehmen voran, betont Flossbach von Storch. Fehlinvestitionen würden die Kurse drücken, aber keinen Kollaps bedeuten. Dennoch warnen die Kölner: „Es wäre ein Novum in der Finanzgeschichte, wenn ein Investitionsboom, wie wir ihn gerade erleben, ohne Kollateralschäden sanft und geräuschlos ausklingen würde.“

Der US-Aktienmarkt sei historisch hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis des S&P 500 liege bei knapp 23 auf Basis der erwarteten Gewinne, auf Basis der Gewinne der vergangenen zwölf Monate sogar bei 25. Das sei nur mit der Aussicht auf langfristig stark steigende Gewinne zu rechtfertigen. Sollten sich die hohen Erwartungen nicht erfüllen, dürfte auch das Bewertungsniveau fallen. Beides zugleich könnte eine scharfe Korrektur auslösen.

Chancen abseits der Tech-Schwergewichte

Selten habe es nach mehreren guten Börsenjahren noch so viele attraktiv bewertete Aktien gegeben wie zum Jahreswechsel 2025/2026, so das Fazit. Die starke Wertentwicklung von KI-, Bank- und Rüstungsaktien habe die schwache Kursentwicklung anderer Branchen verdeckt. In defensiven Bereichen wie Basiskonsum oder Gesundheit seien die Bewertungen teilweise deutlich gesunken – Anleger erhielten hier eine planbare Geschäftsentwicklung zu günstigem Preis.

Einen Lichtblick sieht der Kölner Vermögensverwalter beim Gold, das 2025 um 65 Prozent in Dollar zulegte. Der starke Preisanstieg sei weniger Ausdruck von Euphorie als von Vorsorge: Steigende Staatsschulden und Fragezeichen hinter der Unabhängigkeit der US-Notenbank ließen Gold als Versicherung gegen systemische Risiken erscheinen.