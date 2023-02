Anleihen-Comeback Flossbach von Storch legt Laufzeitfonds auf

Mit dem Flossbach von Storch Laufzeitfonds 2027 (ISIN: LU2571806970) erweitert das Kölner Fondshaus sein Angebot um eine neue Produktkategorie. Der Fonds mit einer Laufzeit von vier Jahren setze auf Anleihen von soliden Unternehmen, Pfandbriefe und Staatsanleihen, heißt es vom Anbieter. „Am Anleihenmarkt sehen wir wieder attraktive Renditen – ein wichtiger Grund, warum wir uns jetzt zur Auflage eines Laufzeitfonds entschlossen haben“, erklärt Alexander Fenn, Leiter Fondsvertrieb bei Flossbach von Storch.

Die defensive Strategie solle Anlegern neben den Vorteilen einer breiten Diversifikation planbare Renditen für einen festen Zeitraum liefern, so Fenn weiter. Aktuell stellt Flossbach von Storch nach Kosten 3 Prozent in Aussicht. Jährliche Ausschüttungen von etwa 2,8 Prozent würden angestrebt. Das finale Renditeziel werde aber erst bei Auflage des Fonds am 25. April 2023 fixiert. Eine Garantie auf die Rendite gebe es nicht, stellt der Fondsanbieter klar.

Die Laufzeit des nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung eingestuften Rentenfonds ist auf vier Jahre befristet, allerdings sei eine frühere Rückzahlung möglich. Erreiche der Fonds die erwartete, kumulierte Wertentwicklung für vier Jahre bereits nach Ende des dritten Jahres, werde das Geld vorzeitig ausgezahlt. Damit falle die annualisierte Rendite entsprechend höher aus.

Fondsmanager Patryk Jessen sowie das Anleihe-Team von Flossbach von Storch wollen Wiederanlage und Kursrisiko aktiv steuern und geringhalten. Das Portfoliomanagement konzentriere sich auf Anleihen, „deren Restlaufzeit in der Nähe der Laufzeit des Fonds liegt“, heißt es. Die Zeichnungsfrist des Flossbach von Storch Laufzeitfonds 2027 startet den Angaben zufolge Mitte dieser Woche und läuft bis Ende April 2023. Neben zwei Anteilsklassen für Privatanleger gibt es auch drei Tranchen, die ausschließlich professionellen Investoren vorbehalten sind.