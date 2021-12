Redaktion 25.08.2016 Lesedauer: 1 Minute

Flossbach von Storch Multiple Opportunities Bert Flossbach: „Die Notenbanken sitzen in ihrer selbstgebauter Falle“

Die Notenbanken sind mit ihrer Zinspolitik eindeutig zu weit gegangen, urteilt Flossbach-von-Storch-Gründer Bert Flossbach in einem aktuellen Interview. In seinen Augen wächst dadurch die Gefahr eines allgemeinen Vertrauensverlustes in das Geldsystem.