Redaktion 17.07.2015 Lesedauer: 1 Minute

Flossbach von Storch Multiple Opportunities Bert Flossbach: „Griechenland muss sich selber retten“

In seinem jüngsten Quartalsausblick geht Flossbach-von-Storch-Gründer Bert Flossbach davon aus, dass die Krise der Eurozone noch lange andauern wird – was höhere Zinsen sowohl in Europa als auch in den USA verhindert. Vor diesem Hintergrund bevorzugt er weiter Aktien erstklassiger Unternehmen mit zuverlässigen Erträgen und Dividenden.