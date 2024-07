Den Flossbach von Storch Multiple Opportunities umgibt ein Nimbus, der schon lange anhält. Der Fonds (ISIN: LU0323578657) wurde im Oktober 2007 aufgelegt, am Vorabend der globalen Finanzkrise. Diese stürmische Marktphase war im Nachhinein betrachtet allerdings nur eine kleine Hürde: Der Fonds konnte die Krise performanceseitig schnell hinter sich lassen.https://www.dasinvestment.com/magnificent-seven-aktien-kurse-usa-konzentration-klumpenrisiko/ Betrachtet man seinen Kurs seit Auflegung, so bildet der Chart eine Linie, die fast ununterbrochen nach oben läuft. Der Multiple Opportunities Fonds, kurz MOF, durchlief quasi wie am Schnürchen gezogen gute wie schlechte Zeiten. Er avancierte zum Flaggschiff-Produkt und bescherte dem Haus Flossbach von Storch viel Renommee. Unter den bankenunabhängigen Fondsgesellschaften dürfte die Kölner Fondsboutique deutschlandweit die bekannteste sein. Bis heute werden die Kölner vor allem mit ihrem Flaggschiff-Produkt in Verbindung gebracht – auch wenn Flossbach seine Fondspalette mittlerweile deutlich erweitert hat. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich kostenlos , um diesen Artikel lesen zu können. Warum nur an der Oberfläche kratzen? Tauchen Sie tiefer ein mit exklusiven Interviews und umfangreichen Analysen. Die Registrierung für den Premium-Bereich ist selbstverständlich kostenfrei. KOSTENLOS ANMELDEN

Den Flossbach von Storch Multiple Opportunities umgibt ein Nimbus, der schon lange anhält. Der Fonds (ISIN: LU0323578657) wurde im Oktober 2007 aufgelegt, am Vorabend der globalen Finanzkrise. Diese stürmische Marktphase war im Nachhinein betrachtet allerdings nur eine kleine Hürde: Der Fonds konnte die Krise performanceseitig schnell hinter sich lassen.https://www.dasinvestment.com/magnificent-seven-aktien-kurse-usa-konzentration-klumpenrisiko/ Betrachtet man seinen Kurs seit Auflegung, so bildet der Chart eine Linie, die fast ununterbrochen nach oben läuft. Der Multiple Opportunities Fonds, kurz MOF, durchlief quasi wie am Schnürchen gezogen gute wie schlechte Zeiten. Er avancierte zum Flaggschiff-Produkt und bescherte dem Haus Flossbach von Storch viel Renommee. Unter den bankenunabhängigen Fondsgesellschaften dürfte die Kölner Fondsboutique deutschlandweit die bekannteste sein. Bis heute werden die Kölner vor allem mit ihrem Flaggschiff-Produkt in Verbindung gebracht – auch wenn Flossbach seine Fondspalette mittlerweile deutlich erweitert hat.

Der Multiple Opportunities hat eine Besonderheit, die ihn von vielen anderen Produkten seiner Morningstar-Benchmark „Mischfonds flexibel Welt“ abhebt: Er legt einen Teil seiner Mittel in Gold an – bis zu 15 Prozent dürfen es maximal sein. Als Alternativer Investmentfonds (AIF) darf der MOF auch physisches Gold ins Portfolio holen. Diese Art von Sicherheits-Feature kommt bei vielen Anlegern gut an. Liebling im Fondsvertrieb Der Erfolg des Fonds – ein Plus von rund 230 Prozent seit Auflegung – spiegelt sich in den Absatzzahlen wider. Flossbachs Klassiker liegt in den Monats-Auswertungen von DAS INVESTMENT zum Fondsabsatz hiesiger Großvertriebe regelmäßig weit vorne. Erst im Mai stand er zum wiederholten Male auf Platz eins. Rund 25 Milliarden Euro verwaltet der Fonds mittlerweile. Gemeinsam mit seinem Fonds-Zwilling, dem 2013 im Ucits-Mantel aufgelegten Multiple Opportunities II, sind es sogar 36 Milliarden Euro.