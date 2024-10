Dass Flossbach von Storch eine neue Unternehmenszentrale baut, ist bereits bekannt. Im Kölner Stadtteil Deutz hat der Vermögensverwalter bereits ein Gelände gefunden. Doch die geplante Höhe von 120 Metern machte das Bauvorhaben zum Stadtgespräch. Nun ist klar: Der Turm wird kleiner.

Die neue Zentrale soll „nur“ noch 100 Meter hoch werden. Für Flossbach von Storch scheinbar kein Problem. Bei der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gab es „äußerst interessante Entwürfe“, schreibt die Kölnische Rundschau. Wie diese aussehen, ist jedoch nicht bekannt. Denn der architektonische Wettbewerb läuft noch. Daher gibt es noch keine Fotos oder Zeichnungen von Entwürfen für die Zentrale.

Hochhäuser dürfen Blick auf den Dom nicht beeinträchtigen

In Köln sich Hochbauten immer eine heikle Sache. Denn sie dürfen bestimmte Sichtweisen auf das Weltkulturerbe – den Kölner Dom – nicht beeinträchtigen. Ein Vorgang, den man bei Flossbach von Storch kennt. Die aktuelle Heimat der Kölner, der Köln-Triangle-Turm, sorgte dafür, dass der Kölner Dom für fünf Jahre auf der „Roten Liste des gefährdeten Welterbes“ der Unesco landete. Als Reaktion hat die Stadt Köln damals die Pufferzone erweitert, in der größere Bauvorhaben an die Unesco gemeldet werden müssen.

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Daily“. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT daily (börsentäglich) Newsletter DAS INVESTMENT am Sonntag (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Daher hat die Stadt Köln das letzte Wort. Die Kölnische Rundschau schreibt, dass die Chancen für einen Bau jedoch gut stünden. Zumal der Bezirksbürgermeister der Innenstadt, Andreas Hupke, das Projekt unterstützt. Das bisher kaum genutzte Gelände in der Nähe der Messe werde zudem begrünt. Und an dem Standort entstehen neue Arbeitsplätze.

Aktuelle Zentrale ist zu klein

Notwendig sei für Flossbach von Storch der Neubau, der einen dreistelligen Millionenbetrag kosten soll, um weiter wachsen zu können. Die aktuell über 300 Beschäftigten haben im 108 Meter hohen Triangle-Turm nicht genug Platz, weshalb es einen zweiten Standort an der Siegburger Straße gibt. Dieser soll nach dem Umzug aufgegeben werden.

In der neuen Zentrale, deren Fläche zwischen 45.000 und 50.000 Quadratmeter groß werden soll, hätten dann alle Mitarbeiter Platz. Die Büros im Triangle-Turm werden von Flossbach von Storch angemietet. Im neuen Hauptquartier könnte der Vermögensverwalter wiederum Flächen vermieten.