Flossbach von Storch Research Institute als eigene Denkfabrik

Flossbach von Storch macht seine eigene Denkfabrik (Think Tank) auf. Als Gründungsdirektor hat der Investmentmanager Thomas Mayer ernannt. Er war zuvor Berater und Chefvolkswirt bei der Deutschen Bank und Europa-Chefvolkswirt bei Goldman Sachs.Mit dem Flossbach von Storch Research Institute will sich das Unternehmen zwischen klassischem, absatzbezogenem Research und rein akademischer Forschung aufstellen.Forschungsschwerpunkte sind:1. Makroökonomische Themen: Geldwesen, Staatsverschuldung, Geldpolitik2. Unternehmensbezogene Untersuchungen: Unternehmensqualität, Managementqualität und Kompensation, Pensionskassen3. Anlegerverhalten (Behaviorismus)Mayer verantwortet künftig das Makroökonomische Research. Der Bereich Unternehmens- und Aktienmarktanalyse untersteht Ludwig Palm. Den dritten Forschungsbereich Behaviorismus leiten beide gemeinsam.„Das unabhängige Institut soll praxisrelevante Analysen erarbeiten, die in unser Kapitalmarkt-Weltbild einfließen werden und damit auch für anlagestrategische Entscheidungen relevant sind“, so Bert Flossbach, Vorstand und Mitgründer von Flossbach von Storch.Die Denkfabrik hat ihren Sitz in Köln, finanziert sich aus internen sowie externen Honoraren und startet mit fünf Mitarbeitern.