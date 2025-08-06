Flossbach von Storch erweitert sein Angebot um einen reinen Technologie-Fonds. Der „Digital Essentials“ unter Dirk Seel investiert in Unternehmen, die den digitalen Wandel prägen.

Deutschlands größter unabhängiger Vermögensverwalter erweitert sein Angebot um einen Technologie-Fonds. Erstmals konzentriert sich Flossbach von Storch gezielt auf digitale Unternehmen – ein bemerkenswerter Schritt für das traditionell konservativ ausgerichtete Kölner Haus.

Der „Digital Essentials" (ISIN: LU3104378164) startet in der kommenden Woche und wird von Dirk Seel verwaltet, der seit 2014 im Investment Management des Unternehmens tätig ist. Der Fonds investiert in globale Unternehmen, die den digitalen Wandel prägen, im Alltag unverzichtbar sind und durch Wachstum sowie gefestigte Marktpositionen überzeugen.

„Wir bleiben dem Anlagestil von Flossbach von Storch treu und fokussieren uns auch im Bereich der digitalen Wertschöpfungskette auf Qualitätsunternehmen, die auf Sicht berechenbare Erträge erwarten lassen und solide Bilanzen vorlegen", erklärt das Unternehmen gegenüber „Fundview“, die zuerst berichteten. Zunächst stehen nur I-Anteilsklassen für institutionelle Anleger und Kunden aus der Vermögensverwaltung zur Verfügung.

Bisherige Zurückhaltung bei Tech-Titeln

Bisher war Flossbach von Storch in seinen Portfolios nicht auf den Tech-Bereich fokussiert. Im 24 Milliarden Euro schweren Flaggschiff-Fonds Multiple Opportunities macht der IT-Sektor Ende Juni 14 Prozent aus – der fünftgrößte Sektor im Portfolio. Die größte Tech-Position ist Amazon mit 2,5 Prozent Gewichtung auf Platz sechs der Top-Holdings.

Der Multiple Opportunities, der bereits Ende 2007 aufgelegt wurde, erzielte über die vergangenen zehn Jahre eine jährliche Performance von 4,25 Prozent. Das bestehende Produktangebot umfasst sieben Multi-Asset-Fonds, drei Anleihe-Strategien und drei weitere Aktienfonds mit Fokus auf Dividenden, globale Titel oder Emerging Markets.

Flossbach von Storch verwaltet insgesamt mehr als 70 Milliarden Euro Assets und beschäftigt über 300 Mitarbeiter.

Der neue Fonds ergänzt die bestehende Produktpalette und ermöglicht es dem Vermögensverwalter, gezielt auf die Nachfrage nach Tech-Exposure zu reagieren. Dabei soll die bewährte Anlagephilosophie des Hauses – Fokus auf Qualitätsunternehmen mit berechenbaren Erträgen – auch im digitalen Bereich Anwendung finden.