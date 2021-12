Flossbach von Storch: Wie Private Equity vor Inflation schützt

Anleihen bringen kaum noch Rendite oder sind unsicher, Aktien unterliegen krisenbedingt hohen Schwankungen. Um Vermögen inflationssicher anzulegen, empfiehlt die Vermögensverwaltung Flossbach von Storch Anlegern ihr Geld in Private Equity zu investieren. „Private Equity zeichnet sich im Vergleich zu Aktienengagements durch eine deutlich reduzierte Volatilität aus“, sagt Oliver Hollender, Dachfondsmanager Private Equity bei Flossbach von Storch. Im Gegensatz zu Aktienunternehmen unterliege bei dieser Anlageklasse die Unternehmensbewertung nicht den täglichen Marktschwankungen.Damit Investoren trotz der aktuellen Wirtschaftskrise mit Private Equity langfristige Gewinne einstreichen können, empfiehlt Oliver Hollender, die Anlagen über Stile und Regionen zu streuen. Hollender hält aktuell Management-Buyout-, Expansions- sowie Venture Capital-Finanzierungen für interessant. Auch Spezialstrategien wie Turnaround-Finanzierungen – also Investitionen in Unternehmen, die in Schwierigkeiten stecken, die man saniert und wieder auf Kurs bringt – schaut er sich an.