Flossbach von Storch zu immer neuen Hilfspaketen Die Rettungsprogramme sind Nährboden für Inflation

Krisen sind auch immer Zeiten großer Verunsicherung – und dann schlägt meist die Stunde der Propheten: Der ein oder andere Prognosegeber versorgt derzeit die Öffentlichkeit nur allzu gerne mit steilen Vorhersagen: Große Depression oder Hyperinflation, darunter geht es meistens nicht. Denn: Derartige Prognosen bleiben schließlich besonders gut im Gedächtnis. Aber sind sie auch etwas wert?

Wir möchten zunächst darauf hinweisen, dass Inflationsprognosen mit großer Unsicherheit behaftet sind, weil schlicht zu viele Faktoren auf die Inflationsentwicklung einwirken. Von daher zählen diese Art von Prognosen zu den undankbarsten Aufgaben überhaupt. Wer Flossbach von Storch kennt, weiß, dass wir uns an diesem Prognosespiel grundsätzlich nicht beteiligen.

Zur Inflation gehören immer zwei

Dennoch ist es nicht verkehrt, die aktuelle Lage genau zu analysieren und daraus Schlüsse zu ziehen: Zunächst einmal ist das Umfeld, die massiven Notenbankhilfen, grundsätzlich ein guter Nährboden für Inflation. Neben der Geldmengenausweitung ist aber vor allem die Geldumlaufgeschwindigkeit entscheidend für die Inflationsentwicklung. Ein Faktor im Übrigen, der auch in den vergangenen Jahren, als das Umfeld im Grunde genommen gleich beziehungsweise ähnlich war, eher bremsend gewirkt hat. Wir gehen nicht davon aus, dass die Unternehmen und die Konsumenten schon bald damit beginnen, ihr Geld, das sie beispielsweise als Corona-Hilfen bekommen, in großem Stil zu verkonsumieren, also wieder in Umlauf zu geben.

Wie schnell wird das Geld ausgegeben?

Wahrscheinlicher ist unseres Erachtens, dass sie sich zunächst zurückhalten werden und es dann mit der Zeit (und wachsender Zuversicht) zu einer Differenzierung bei den verschiedenen Gütern kommt. Einige Güter werden gefragter sein als andere, die durchschnittliche Inflationsrate wird aber nicht deutlich zulegen. Wir hatten in den vergangenen Jahren innerhalb der Eurozone eine durchschnittliche Inflationsrate von etwa 1,5 Prozent jährlich. Gut möglich, dass wir in den kommenden Jahre Werte sehen werden, die ein oder zwei Prozentpunkte darüber liegen. Das wäre dann zwar keine Hyperinflation, für den Sparer in einer Welt ohne Zinsen aber dennoch verheerend.

