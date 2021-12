Flossbach von Storch zu Volatilität Warum die Angst vor Kursschwankungen so groß ist

Wer bei der Geldanlage Chancen nutzen möchte, geht auch immer Risiken ein. Deshalb lautet ein wichtiger Grundsatz, dass ein Investment nur dann sinnvoll ist, wenn die Chancen die Risiken übersteigen. Als Investor berücksichtigen wir das bei der Analyse von Unternehmen und Anlageklassen. Doch wie bewerten Anleger die Risiken der Geldanlage? Was nehmen sie überhaupt als Risiko wahr? Antworten darauf liefert Deutschlands größte Anlegerstudie, die das Flossbach von Storch Research Institute gemeinsam mit der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) erstellt hat.

Am meisten fürchten die Deutschen Kursschwankungen

Das Ergebnis: In Deutschland gelten Kursschwankungen als das größte Risiko der Geldanlage. Das auch Volatilität genannte Auf und Ab der Börsenkurse sorgt bei 51 Prozent aller Befragten für das größte Unbehagen. So befürchten 27 Prozent der Befragten, dass sie zu einem unverhofft ungünstigen Zeitpunkt an ihre Ersparnisse müssten. 18 Prozent sorgen sich, dass der Wert der Geldanlage von Zeit zu Zeit schwankt und sie deshalb nicht wissen, was ihnen bleibt. Und sechs Prozent sagen über sich, dass sie fürchten, die Nerven zu verlieren und zum falschen Zeitpunkt zu verkaufen. Neben den Kursschwankungen wird die Geldentwertung von 32 Prozent der Befragten als größtes Risiko der Geldanlage gesehen.

Mit dem Alter steigt die Inflationsangst

Überraschenderweise ergab die Umfrage außerdem, dass mit zunehmendem Alter der Befragten die Inflationsangst steigt und die Sorge vor Volatilität abnimmt. „Eigentlich könnten insbesondere jüngere Anleger Volatilität aushalten, während ältere Menschen mit einem naturgemäß kürzeren Anlagehorizont stärker auf die Schwankungen und weniger auf die langfristigen inflationären Tendenzen achten müssten“, sagt Marius Kleinheyer, Research Analyst am Flossbach von Storch Research Institute und Autor der Studie. Allerdings hätten ältere Menschen sogar eine etwas höhere Inflationserwartung als jüngere.

Deutsche bevorzugen niedrigverzinste Nominalwerte

Die Angst vor Kursschwankungen führt offenbar auch dazu, dass die Deutschen bei einer langfristigen Geldanlage eher Sparbücher und Girokonten gegenüber einer Aktienanlage bevorzugen. Knapp 60 Prozent bevorzugen bei der langfristigen Geldanlage derartige niedrigverzinste Nominalwerte. Nur 23 Prozent gaben an, langfristig in Aktien und Aktienfonds investieren zu wollen.

Gelingt der Vermögensaufbau mit dem Sparbuch?

Ob Anleger vor allem mit niedrig verzinsen Nominalwerten wie Tagesgeld und Sparbuch langfristig ein Vermögen aufbauen können, ist angesichts einer Inflation, die meist deutlich über den Sparzinsen liegt, fraglich. Doch aus Angst vor Kursschwankungen ziehen viele Anleger die – vermeintliche – Sicherheit von Sparbuch & Co. vor. Aber solange die Zinsen nahe Null verharren, bezahlen Sparer die Sicherheit ihrer nominalen Sparanlagen mit dem realen Wertverlust durch Inflation. Durch die laufende Geldentwertung können sich Anleger in zehn Jahren weniger Waren für diese 10.000 Euro kaufen als heute. Selbst wenn natürlich 10.000 Euro nominal auch in zehn Jahren noch 10.000 Euro sind.

Schwankungen gehören dazu

Was also tun? Unseres Erachtens kann eine Geldanlage nur gelingen, wenn zumindest ein Teil des verfügbaren Kapitals in Sachwerte wie Aktien investiert werden. Dafür müssen Anleger aber Kursschwankungen akzeptieren. „Solche Schwankungen gehören dazu. Sie sind ‚gesund‘. Mehr noch: für Anleger, die kühlen Kopf bewahren und über die notwendige Flexibilität verfügen, können Kursrückgänge Kaufgelegenheiten bieten“, sagt Thomas Lehr, Kapitalmarktstratege bei Flossbach von Storch.

Wie die Scheu verlieren?

Doch wie lässt sich die Scheu vor Kursschwankungen ablegen? Eine Möglichkeit kann der vorsichtige Einstieg in den Aktienmarkt sein, gerade für Anleger mit geringer Verlusttoleranz. Es muss nicht alles Geld in Aktien angelegt werden. Aktiv verwaltete Portfolios mit einem großen Anteil Anleihen und einem kleinen Anteil Aktien können unseres Erachtens die Chance auf Renditen oberhalb von Sparbuch und Festgeld erhöhen – bei moderaten Kursschwankungen des Gesamtportfolios.

