Flossbach von Storch zum Sparvolumen der Deutschen Am liebsten 100 Euro im Monat

Die Deutschen sparen viel und gerne – und so mancher trägt den inoffiziellen Titel des „Sparweltmeisters“ mit einigem Stolz. Und tatsächlich: „Das monatliche Sparvolumen ist in Deutschland relativ gleichmäßig über die Altersgruppen verteilt“, sagt Marius Kleinheyer, Research-Analyst am Flossbach von Storch Research Institute. Im Rahmen von Deutschlands größter Anlegerstudie, die in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Konsumforschung GfK erstellt wurde, hat Kleinheyer unter anderem das monatliche Sparverhalten der Deutschen untersucht.

100 Euro im Monat – das bevorzugte Sparvolumen

„Bis zu 100 Euro pro Monat – das ist laut Studie das von allen Altersgruppen bevorzugte Sparvolumen“, so Kleinheyer weiter. So sparten nahezu 40 Prozent der zwischen 18- und 29-Jährigen bis zu 100 Euro monatlich. Auch in den folgenden Altersgruppen liegt dieses Sparvolumen mit einem Anteil von rund 30 Prozent auf dem Spitzenplatz.

Viele Ältere sparen gar nicht

Erst bei den Befragten, die 70 Jahre und älter waren, sank der Anteil deutlich – auf rund 25 Prozent. In dieser Altersgruppe gaben hingegen mehr als 30 Prozent an, gar nichts mehr zu sparen. Hier ist der der Anteil der Menschen, die sich nach der Ansparphase nun in der Entnahmephase beim Vermögensaufbau befinden, am größten.

Anteil höherer Sparvolumina schwankt

Vergleichsweise konstant ist der Anteil der Deutschen, die monatlich zwischen 100 und 200 Euro sparen – mit geringen Abweichungen schwankt er in allen Altersgruppen um die 20 Prozent. Deutlich stärker schwanken die Anteile bei den höheren Sparvolumina von 200 bis 400 Euro und mehr als 400 Euro (siehe Grafik 1).

Wichtigster Sparzweck ist die Altersvorsorge

„Wichtigster Sparzweck ist für die meisten die Altersvorsorge“, sagt Kleinheyer. Mehr als 25 Prozent der Befragten gaben dies als wichtigstes Ziel an. Neben der Altersvorsorge sind Rücklagen für Schadensfälle sowie größere Konsumausgaben für Auto oder Reisen bedeutende Sparziele. „Interessant ist, dass die Altersvorsorge aber erst in höherem Alter die größte Priorität genießt“, sagt Kleinheyer. Erst in der Altersgruppe von 50 bis 59 Jahren erreicht dieses Sparziel mit einem Anteil von 40 Prozent seinen höchsten Wert (siehe Grafik 2). Das könnte zumindest als ein Indiz gedeutet werden, dass die Wichtigkeit der Altersvorsorge häufig zu spät erkannt wird.

Das könnte Sie auch interessieren:

Inflation und Niedrigzins – was bedeutet das für den Vermögensaufbau?

Zinsanstieg – warum die Anleger kapituliert haben.

Was Anleger über die Börse wissen sollten. Jetzt mehr erfahren.

RECHTLICHER HINWEIS

Diese Veröffentlichung dient unter anderem als Werbemitteilung.

Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen und zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die Einschätzungen von Flossbach von Storch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Angaben zu in die Zukunft gerichteten Aussagen spiegeln die Zukunftserwartung von Flossbach von Storch wider, können aber erheblich von den tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnissen abweichen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann keine Gewähr übernommen werden. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück.

Mit dieser Veröffentlichung wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Sie ersetzen unter anderem keine individuelle Anlageberatung.

Diese Veröffentlichung unterliegt urheber-, marken- und gewerblichen Schutzrechten. Eine Vervielfältigung, Verbreitung, Bereithaltung zum Abruf oder Online-Zugänglichmachung (Übernahme in andere Webseite) der Veröffentlichung ganz oder teilweise, in veränderter oder unveränderter Form ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von Flossbach von Storch zulässig.

Angaben zu historischen Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.

© 2019 Flossbach von Storch. Alle Rechte vorbehalten.